Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour te...
Publié le: 09/09/2025 @ 12:35:02: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIl semble qu'Intel se prépare enfin à sortir la très attendue Arc B770, la carte graphique la plus puissante de la famille Battlemage. L'utilisateur X, surnommé @Haze2K1, a repéré une mention de la puce BMG-G31 dans le journal de livraison de NBD, le nouveau GPU des Blue Devils basé sur l'architecture Xe2. Le document date du 11 juin et révèle les dimensions du boîtier de la puce, très similaires à celles de la BMG-G21 existante (utilisée notamment dans l'Arc B580). Selon des fuites, l'Arc B770, basé sur la puce BMG-G31, offrira 32 cœurs Xe2 et 16 Go de VRAM, supportés par un bus mémoire 256 bits. Cela devrait représenter une avancée significative par rapport au modèle haut de gamme actuel, l'Arc B580, qui, malgré des critiques positives, reste dans les segments d'entrée et de milieu de gamme, sans concurrence directe avec les cartes haut de gamme de NVIDIA ou d'AMD.

Ce n'est pas la première fois que le BMG-G31 apparaît en ligne ; il avait déjà été repéré avec quatre identifiants. Cependant, grâce aux documents d'expédition, les spéculations prennent forme. À titre de comparaison, l'Arc B580 est arrivé sur le marché environ deux mois et demi après sa première apparition dans des documents similaires. Si ce scénario se reproduit, le B770 pourrait être lancé d'ici quelques semaines. Cependant, il semble plus probable qu'Intel le lance fin 2025 au plus tard. Le lancement de l'Arc B770 serait le successeur naturel de l'Arc A770 et un signal fort qu'Intel n'a aucune intention de se retirer du marché des GPU dédiés, comme le spéculent régulièrement les médias spécialisés. Nous espérons que le géant de Santa Clara concurrencera bientôt NVIDIA et AMD sur le segment des performances légèrement supérieures.
L'IA au bureau ? Le gouvernement britann... »« La première ville d'Europe dotée de ta...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-09Intel a dépensé 16 milliards en recherche et les résultats sont toujours décevants
02-09Intel se prépare à sortir un processeur à 52 cœurs
01-09Intel considère Arrow Lake comme un échec. Nova Lake devrait améliorer la situation des joueurs.
28-08Nouveau record du monde d'overclocking : Intel atteint 9,13 GHz.
28-08Intel a dissimulé une fuite massive de données : 270 000 personnes en danger
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
L'IA au bureau ? Le gouvernement britannique a testé Copilot et n'est pas convaincu.
Intel Intel
Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA
Programmation Programmation
La première ville d'Europe dotée de taxis autonomes sera Munich. Allez-vous la visiter ?
Les Technos Les Technos
Les Technos S12E01 : 9 septembre 2025
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?