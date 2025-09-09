Intel prépare une puissante carte Arc B770 - 32 cœurs et 16 Go de VRAM pour tenir tête à NVIDIA

Il semble qu'Intel se prépare enfin à sortir la très attendue Arc B770, la carte graphique la plus puissante de la famille Battlemage. L'utilisateur X, surnommé @Haze2K1, a repéré une mention de la puce BMG-G31 dans le journal de livraison de NBD, le nouveau GPU des Blue Devils basé sur l'architecture Xe2. Le document date du 11 juin et révèle les dimensions du boîtier de la puce, très similaires à celles de la BMG-G21 existante (utilisée notamment dans l'Arc B580). Selon des fuites, l'Arc B770, basé sur la puce BMG-G31, offrira 32 cœurs Xe2 et 16 Go de VRAM, supportés par un bus mémoire 256 bits. Cela devrait représenter une avancée significative par rapport au modèle haut de gamme actuel, l'Arc B580, qui, malgré des critiques positives, reste dans les segments d'entrée et de milieu de gamme, sans concurrence directe avec les cartes haut de gamme de NVIDIA ou d'AMD.
Ce n'est pas la première fois que le BMG-G31 apparaît en ligne ; il avait déjà été repéré avec quatre identifiants. Cependant, grâce aux documents d'expédition, les spéculations prennent forme. À titre de comparaison, l'Arc B580 est arrivé sur le marché environ deux mois et demi après sa première apparition dans des documents similaires. Si ce scénario se reproduit, le B770 pourrait être lancé d'ici quelques semaines. Cependant, il semble plus probable qu'Intel le lance fin 2025 au plus tard. Le lancement de l'Arc B770 serait le successeur naturel de l'Arc A770 et un signal fort qu'Intel n'a aucune intention de se retirer du marché des GPU dédiés, comme le spéculent régulièrement les médias spécialisés. Nous espérons que le géant de Santa Clara concurrencera bientôt NVIDIA et AMD sur le segment des performances légèrement supérieures.
Ce n'est pas la première fois que le BMG-G31 apparaît en ligne ; il avait déjà été repéré avec quatre identifiants. Cependant, grâce aux documents d'expédition, les spéculations prennent forme. À titre de comparaison, l'Arc B580 est arrivé sur le marché environ deux mois et demi après sa première apparition dans des documents similaires. Si ce scénario se reproduit, le B770 pourrait être lancé d'ici quelques semaines. Cependant, il semble plus probable qu'Intel le lance fin 2025 au plus tard. Le lancement de l'Arc B770 serait le successeur naturel de l'Arc A770 et un signal fort qu'Intel n'a aucune intention de se retirer du marché des GPU dédiés, comme le spéculent régulièrement les médias spécialisés. Nous espérons que le géant de Santa Clara concurrencera bientôt NVIDIA et AMD sur le segment des performances légèrement supérieures.
Liens
Lien (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-09Intel considère Arrow Lake comme un échec. Nova Lake devrait améliorer la situation des joueurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité