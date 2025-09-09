La première ville d'Europe dotée de taxis autonomes sera Munich. Allez-vous la visiter ?

Se connecter  
La première ville d'Europe dotée de taxis autonomes sera Munich. Allez-vous la...
Publié le: 09/09/2025 @ 12:32:08: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationUber et l'entreprise chinoise Momenta prévoient de lancer un service de VTC autonome en Europe. Les premiers tests débuteront en 2026 à Munich, ville choisie, selon Momenta, pour son « héritage technique profondément ancré, son écosystème automobile de classe mondiale et son ouverture à l'innovation ». En mai, les deux entreprises ont annoncé un accord stratégique pour le développement conjoint de services de robotaxis. Dans un premier temps, les véhicules seront équipés de chauffeurs de sécurité et atteindront à terme le niveau d'autonomie 4, ce qui signifie qu'ils pourront conduire de manière autonome sans surveillance humaine, mais uniquement dans des zones géographiques strictement définies. Cependant, pour que le système puisse être exploité commercialement, Uber et Momenta doivent d'abord obtenir la certification du gouvernement allemand et l'autorisation d'opérer dans des zones désignées.

Momenta n'est peut-être pas aussi connu qu'Uber, mais c'est l'une des premières entreprises chinoises spécialisées dans les véhicules autonomes. Depuis 2018, elle teste des voitures autonomes en Chine et prévoit de commercialiser des robots-taxis à Shanghai l'année prochaine. Parallèlement, elle développe des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), déjà installés sur plus de 400 000 véhicules de marques comme Mercedes-Benz et Audi. Il est indéniable que l'Europe a jusqu'à présent pris du retard par rapport aux États-Unis et à la Chine dans le développement des services de VTC autonomes, mais la situation commence lentement à changer. Baidu a annoncé des tests de son système Apollo Go en Suisse plus tard cette année, et WeRide a lancé un projet pilote en Suisse en janvier 2025, suivi de tests de navettes autonomes en France. Au Royaume-Uni, Uber s'associe à Wayve pour lancer des tests à Londres en 2025.
