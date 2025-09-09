Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les Technos S12E01 : 9 septembre 2025
Publié le: 09/09/2025 @ 11:12:38: Par sbuysse Dans "Les Technos"
Les Technos


Episode S12E01 avec Sébastien S., Xavier, Thierry et Sébastien B..

• Intoduction (00:00:00) : Il y a du changement pour cette saison 12. Explications.

• La bataille des puces (00:03:10) : Du cloud à l’intelligence artificielle, le silicium est devenu la nouvelle arme de domination globale.
(Sources : smallwarsjournal.com (https://smallwarsjournal.com/2025/04/...) , moderndiplomacy.eu (https://moderndiplomacy.eu/2025/08/30...) et misterprepa.net (https://misterprepa.net/semi-conducte...) )

• Quand un panda prend le contrôle de votre smartphone (00:19:12) : Panda, des outils IA pour manipuler votre smartphone et accomplir des tâches à votre place.
(Sources : korben.info (https://korben.info/panda-prend-contr...) et korben.info (https://korben.info/panda-prend-contr...) )

• Apertus, l'IA suisse ouverte (00:24:06) : Des chercheurs suisses lancent leur modèle IA de langage ouvert.
(Sources : www.rts.ch (https://www.rts.ch/info/sciences-tech...) , swisscom.ch (https://www.swisscom.ch/fr/about/news...) et epfl.ch (https://actu.epfl.ch/news/apertus-a-f...) )

• Les clients secrets de Nvidia (00:40:44) : 39% du CA trimestriel est attribué à deux clients anonymes.
(Sources : indiatimes.com (https://economictimes.indiatimes.com/...) et techcrunch.com (https://techcrunch.com/2025/08/30/nvi...) )

• La guerre annoncée des humanoides (00:44:00) : L'IA n'était que le début, les humanoides sont le nouveau terrain d'affrontement.
(Sources : www.dw.com (https://www.dw.com/en/worlds-first-hu...) , windowscentral.com (https://www.windowscentral.com/artifi...) et techradar.com (https://www.techradar.com/ai-platform...) )

• "L'affaire" Luc Julia (00:57:01) : Affaire Luc Julia : « père de Siri » ou imposteur de l’IA ?
(Sources : lepoint.fr (https://www.lepoint.fr/high-tech-inte...) , siecledigital.fr (https://siecledigital.fr/2025/08/18/l...) et mondenumerique.info (https://mondenumerique.info/episode/g...) )

• Makers: L'astronomie grâce à l'impression 3D et aux logiciels libres (01:00:26) : Pikon: un téléscope DIY avec Raspberry Pi imprimé en 3D et solutions open-source pour ceux qui ont la tête dans les étoiles.
(Sources : pikonic.com (https://pikonic.com/) , astroberry.io (https://www.astroberry.io/) et instructables.com (https://www.instructables.com/PiKon-T...) )

• Le projet GIT du mois, Volumio (01:09:15) : Volumio, ou le Raspberry Pi pour de l'audio multiroom "opensource".
(Sources : volumio.com (https://volumio.com/fr/) et github.com (https://github.com/volumio) )
« L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une bat...
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-07Les Technos : Episode été 2025
27-06Les Technos : Episode du 25 juin 2025
20-06Les Technos : Episode du 18 juin 2025
13-06Les Technos : Episode du 11 juin 2025
06-06Les Technos : Episode du 4 juin 2025
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Les Technos Les Technos
Les Technos S12E01 : 9 septembre 2025
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
Apple Apple
Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Consoles Consoles
La PS6 serait livrée avec un lecteur de disque amovible au lancement
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fruitbus (PS5) - Un voyage initiatique en food truck
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?