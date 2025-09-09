Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
Publié le: 09/09/2025 @ 00:02:57: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleAvant l'événement Apple du 9 septembre, une base de données réglementaire chinoise a divulgué les capacités des batteries de toute la gamme iPhone 17, y compris celles de l'iPhone 17 Air ultra-fin, ainsi que celles de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max. Selon la fuite, l'iPhone 17 Air sera équipé d'une batterie de 3 036 mAh avec emplacement pour carte SIM et de 3 149 mAh sans emplacement. L'iPhone 17 Pro aura respectivement 3 988 et 4 252 mAh. L'iPhone 17 Pro Max est le premier à dépasser la barre des 5 000 mAh : 4 823 mAh avec emplacement pour carte SIM et 5 088 mAh sans emplacement. Quant au modèle de base de l'iPhone 17, il sera équipé d'une batterie de 3 692 mAh, mais on ne sait pas encore si cela s'applique à la version avec ou sans emplacement pour carte SIM.

De toute évidence, la capacité supplémentaire provient de l'espace libéré après le retrait de l'emplacement physique. L'iPhone 17 Pro Max se distingue particulièrement, avec une capacité supérieure de 8 % à celle de l'iPhone 16 Pro Max actuel. Le plus modeste reste l'iPhone 17 Air, dont les ingénieurs devront compenser la petite taille de la batterie par des optimisations logicielles et matérielles. Il a été annoncé précédemment que l'appareil serait équipé d'un modem Apple C1 propriétaire et d'un processeur A19 Pro avec une carte graphique 5 cœurs. La seule question est de savoir quelle sera l'efficacité de cette solution pour l'utilisateur final, car limiter et réduire les fonctionnalités au profit d'un boîtier fin ne semble pas une solution très judicieuse. Mais les ventes parleront d'elles-mêmes ; il faudra attendre les résultats.
« Apple prévoit de sortir deux versions d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
05-09Le grand échec d'Apple ? Siri sur iPhone serait propulsé par un concurrent.
03-09L'iPad pliable pourrait ne pas sortir avant 2028
03-09Apple prépare un casque VR vraiment abordable
03-09Combien allez-vous payer pour l'iPhone 17 ? Les analystes dévoilent les prix de tous les modèles.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
Apple Apple
Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Consoles Consoles
La PS6 serait livrée avec un lecteur de disque amovible au lancement
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fruitbus (PS5) - Un voyage initiatique en food truck
Economie Economie
L'euro numérique arrive : qu'est-ce qui va changer les paiements l'année prochaine ?
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?