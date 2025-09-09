L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale

Avant l'événement Apple du 9 septembre, une base de données réglementaire chinoise a divulgué les capacités des batteries de toute la gamme iPhone 17, y compris celles de l'iPhone 17 Air ultra-fin, ainsi que celles de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max. Selon la fuite, l'iPhone 17 Air sera équipé d'une batterie de 3 036 mAh avec emplacement pour carte SIM et de 3 149 mAh sans emplacement. L'iPhone 17 Pro aura respectivement 3 988 et 4 252 mAh. L'iPhone 17 Pro Max est le premier à dépasser la barre des 5 000 mAh : 4 823 mAh avec emplacement pour carte SIM et 5 088 mAh sans emplacement. Quant au modèle de base de l'iPhone 17, il sera équipé d'une batterie de 3 692 mAh, mais on ne sait pas encore si cela s'applique à la version avec ou sans emplacement pour carte SIM.
De toute évidence, la capacité supplémentaire provient de l'espace libéré après le retrait de l'emplacement physique. L'iPhone 17 Pro Max se distingue particulièrement, avec une capacité supérieure de 8 % à celle de l'iPhone 16 Pro Max actuel. Le plus modeste reste l'iPhone 17 Air, dont les ingénieurs devront compenser la petite taille de la batterie par des optimisations logicielles et matérielles. Il a été annoncé précédemment que l'appareil serait équipé d'un modem Apple C1 propriétaire et d'un processeur A19 Pro avec une carte graphique 5 cœurs. La seule question est de savoir quelle sera l'efficacité de cette solution pour l'utilisateur final, car limiter et réduire les fonctionnalités au profit d'un boîtier fin ne semble pas une solution très judicieuse. Mais les ventes parleront d'elles-mêmes ; il faudra attendre les résultats.
