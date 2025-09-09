Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Publié le: 09/09/2025 @ 00:02:10: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleÀ l'approche de la WWDC 2025, l'attention du public est rivée sur les annonces clés d'Apple. L'accent sera certainement mis sur la gamme iPhone 17, mais cette fois, la société de Cupertino a décidé de révolutionner également le segment des objets connectés. Apple devrait présenter deux versions simultanées des AirPods Pro 3 : une version avec l'iPhone 17 cette année et une seconde, plus avancée, prévue pour 2026. Les rumeurs concernant les AirPods Pro 3 circulent depuis longtemps, car la gamme avait besoin d'une mise à jour. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré qu'Apple préparait une nouvelle génération du modèle Pro pour le second semestre 2025, et une nouvelle fuite d'Instant Digital révèle des détails sur ce nouveau produit.

D'après ces informations, Kuo avait raison : Apple va bel et bien lancer deux versions différentes des AirPods Pro 3. Le modèle standard sortira plus tard cette année et offrira une qualité sonore améliorée, ainsi que de nouveaux capteurs pour mesurer la température corporelle et le rythme cardiaque. La version qui sera commercialisée en même temps que l'iPhone 17 sera dotée d'une nouvelle puce H3, d'un boîtier de charge repensé et de commandes tactiles avec prise en charge des gestes capacitifs. Mais la version 2026, selon les rumeurs, ira encore plus loin. Elle inclura une caméra infrarouge miniature, permettant un contrôle gestuel en l'air sans avoir à toucher les écouteurs. Cette fonctionnalité sera non seulement plus pratique, mais s'inscrira également dans la stratégie à long terme d'Apple visant à intégrer les AirPods à l'écosystème visionOS.
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une bat... »« La PS6 serait livrée avec un lecteur de...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
05-09Le grand échec d'Apple ? Siri sur iPhone serait propulsé par un concurrent.
03-09L'iPad pliable pourrait ne pas sortir avant 2028
03-09Apple prépare un casque VR vraiment abordable
03-09Combien allez-vous payer pour l'iPhone 17 ? Les analystes dévoilent les prix de tous les modèles.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie colossale
Apple Apple
Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3
Consoles Consoles
La PS6 serait livrée avec un lecteur de disque amovible au lancement
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fruitbus (PS5) - Un voyage initiatique en food truck
Economie Economie
L'euro numérique arrive : qu'est-ce qui va changer les paiements l'année prochaine ?
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?