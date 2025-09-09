Apple prévoit de sortir deux versions des AirPods Pro 3

À l'approche de la WWDC 2025, l'attention du public est rivée sur les annonces clés d'Apple. L'accent sera certainement mis sur la gamme iPhone 17, mais cette fois, la société de Cupertino a décidé de révolutionner également le segment des objets connectés. Apple devrait présenter deux versions simultanées des AirPods Pro 3 : une version avec l'iPhone 17 cette année et une seconde, plus avancée, prévue pour 2026. Les rumeurs concernant les AirPods Pro 3 circulent depuis longtemps, car la gamme avait besoin d'une mise à jour. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré qu'Apple préparait une nouvelle génération du modèle Pro pour le second semestre 2025, et une nouvelle fuite d'Instant Digital révèle des détails sur ce nouveau produit.
D'après ces informations, Kuo avait raison : Apple va bel et bien lancer deux versions différentes des AirPods Pro 3. Le modèle standard sortira plus tard cette année et offrira une qualité sonore améliorée, ainsi que de nouveaux capteurs pour mesurer la température corporelle et le rythme cardiaque. La version qui sera commercialisée en même temps que l'iPhone 17 sera dotée d'une nouvelle puce H3, d'un boîtier de charge repensé et de commandes tactiles avec prise en charge des gestes capacitifs. Mais la version 2026, selon les rumeurs, ira encore plus loin. Elle inclura une caméra infrarouge miniature, permettant un contrôle gestuel en l'air sans avoir à toucher les écouteurs. Cette fonctionnalité sera non seulement plus pratique, mais s'inscrira également dans la stratégie à long terme d'Apple visant à intégrer les AirPods à l'écosystème visionOS.
D'après ces informations, Kuo avait raison : Apple va bel et bien lancer deux versions différentes des AirPods Pro 3. Le modèle standard sortira plus tard cette année et offrira une qualité sonore améliorée, ainsi que de nouveaux capteurs pour mesurer la température corporelle et le rythme cardiaque. La version qui sera commercialisée en même temps que l'iPhone 17 sera dotée d'une nouvelle puce H3, d'un boîtier de charge repensé et de commandes tactiles avec prise en charge des gestes capacitifs. Mais la version 2026, selon les rumeurs, ira encore plus loin. Elle inclura une caméra infrarouge miniature, permettant un contrôle gestuel en l'air sans avoir à toucher les écouteurs. Cette fonctionnalité sera non seulement plus pratique, mais s'inscrira également dans la stratégie à long terme d'Apple visant à intégrer les AirPods à l'écosystème visionOS.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité