La PS6 serait livrée avec un lecteur de disque amovible au lancement

Selon le journaliste Tom Henderson , la PS6 devrait être lancée avec un lecteur de disque amovible . Sony a déjà testé cette solution avec les versions Slim et Pro de la PS5, constatant des résultats positifs tant en termes d'économies sur les coûts de production et d'expédition que de réponse du marché. L'objectif est clair : offrir une plus grande flexibilité aux joueurs et maîtriser les coûts dans un contexte économique incertain. Le fonctionnement attendu sera similaire à celui de la génération actuelle, la PlayStation 6 étant disponible à l'achat de trois manières : en version numérique « pure », avec un lecteur optique, ou en version améliorée ultérieurement, le lecteur externe étant acheté séparément. Sony optimise ainsi ses chaînes de production en créant un bloc console central unique, personnalisable avec ou sans lecteur. Pour les utilisateurs, cela signifie davantage d'options d'achat : choisir la version numérique la plus abordable ou opter immédiatement pour le support physique, tout en conservant la possibilité de changer d'avis ultérieurement.
Sony est désormais « ferme » sur cette décision, l'expérimentation PS5 ayant atteint tous ses objectifs commerciaux. L'entreprise a également opté pour un design plus simple et plus compact pour la PS6 afin de réduire encore le poids, les frais de port et l'encombrement. Cette orientation semble motivée par un besoin d'efficacité, notamment compte tenu des rumeurs concernant la prochaine version de la PS5 Slim, qui devrait intégrer un SSD réduit de 825 Go pour réduire les coûts. Un aspect à ne pas négliger est le prix : si la PS6 devrait avoir un prix de lancement élevé , l'achat d'un lecteur de disque séparé pourrait encore augmenter le coût pour ceux qui ne choisissent pas le pack. En ce sens, la comparaison avec la Xbox Series X|S n'est pas fortuite : selon les rumeurs, Sony envisagerait de proposer au moins deux versions de la PS6 à des prix différents, ainsi qu'un modèle portable.
Sony est désormais « ferme » sur cette décision, l'expérimentation PS5 ayant atteint tous ses objectifs commerciaux. L'entreprise a également opté pour un design plus simple et plus compact pour la PS6 afin de réduire encore le poids, les frais de port et l'encombrement. Cette orientation semble motivée par un besoin d'efficacité, notamment compte tenu des rumeurs concernant la prochaine version de la PS5 Slim, qui devrait intégrer un SSD réduit de 825 Go pour réduire les coûts. Un aspect à ne pas négliger est le prix : si la PS6 devrait avoir un prix de lancement élevé , l'achat d'un lecteur de disque séparé pourrait encore augmenter le coût pour ceux qui ne choisissent pas le pack. En ce sens, la comparaison avec la Xbox Series X|S n'est pas fortuite : selon les rumeurs, Sony envisagerait de proposer au moins deux versions de la PS6 à des prix différents, ainsi qu'un modèle portable.
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-09La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et des magasins tiers
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité