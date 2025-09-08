Se connecter  
Test Fruitbus (PS5) - Un voyage initiatique en food truck
Publié le: 08/09/2025 @ 15:22:25: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosFruitbus est un jeu vidéo de gestion et de narration développé par Krillbite Studio , qui nous met aux commandes d'un food truck itinérant à travers un archipel fictif appelé Gustum. Mais réduire Fruitbus à un simple jeu de cuisine serait une erreur : c'est une expérience méditative, poétique et profondément humaine, mêlant exploration, narration et créativité gastronomique. Le joueur n'est pas seulement un cuisinier, mais un voyageur, un auditeur et un gardien de souvenirs. L'histoire de Fruitbus est simple et touchante. Le protagoniste hérite du food truck de sa grand-mère, une figure appréciée pour son écoute et sa capacité à nourrir non seulement ses papilles, mais aussi ses paroles. Le voyage devient ainsi une occasion d'honorer sa mémoire, de retrouver de vieux amis et de nouer de nouvelles relations. Chaque île est habitée par des personnages anthropomorphes aux histoires, aux désirs et aux souvenirs personnels. Certains visiteurs reviennent plusieurs fois, créant des liens affectifs et débloquant de nouvelles perspectives narratives. Le jeu explore des thèmes tels que le deuil, la mémoire, le lien avec la nature et l'importance de l'écoute. C'est une narration qui ne force pas la main du joueur, mais se révèle lentement, délicatement et avec authenticité. L'un des aspects les plus intéressants de Fruitbus réside dans sa structure atypique. Il n'y a pas de missions à accomplir rapidement, ni de boss à vaincre. Le jeu vous invite à ralentir, à écouter et à observer. Il est conçu pour ceux qui recherchent une expérience loin du chaos et de la compétition, pour ceux qui souhaitent se perdre dans un monde où la nourriture est synonyme de culture, de connexion et de guérison. Ce choix stylistique pourrait toutefois ne pas plaire à tout le monde. Certains joueurs pourraient trouver le rythme trop lent ou le manque de difficulté limitant. De plus, la collecte des ingrédients peut devenir répétitive avec le temps, surtout pour ceux qui souhaitent explorer chaque recoin de l'archipel. Cependant, pour ceux qui adhèrent à la philosophie du jeu, Fruitbus offre une expérience unique et enrichissante.
