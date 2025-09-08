L'euro numérique arrive : qu'est-ce qui va changer les paiements l'année prochaine ?

L’ euro numérique n’est plus un projet lointain : il deviendra une réalité d’ici 2026. La Banque centrale européenne a fixé un calendrier clair et les travaux législatifs sont déjà bien avancés. Derrière ce choix se cache la volonté de nous offrir à tous un nouvel outil, utilisable en complément des espèces et des cartes que nous connaissons déjà. Mais qu'est-ce que l'euro numérique exactement ? Et pourquoi l'Europe a-t-elle décidé d'accélérer sa mise en œuvre ? L' euro numérique est une forme électronique de monnaie fiduciaire, émise directement par la Banque centrale européenne et accessible à toute personne résidant dans la zone euro. Il ne remplacera pas les moyens de paiement que nous utilisons déjà, mais les complétera en tant qu'option supplémentaire. Les fonds seront stockés dans un portefeuille numérique , un portefeuille électronique que nous pourrons activer via notre banque ou un intermédiaire agréé. De là, nous pourrons gérer nos fonds et effectuer des paiements. Avec l'euro numérique, il sera possible :
- payer dans les magasins physiques et en ligne
- transférer des sommes entre particuliers
- utilisez votre téléphone ou une carte liée au portefeuille
- effectuer des transactions en ligne et hors ligne
Un aspect important concerne la relation avec l'argent liquide . La BCE a réaffirmé qu'elle n'avait pas l'intention de le supprimer ; au contraire, elle a lancé des procédures pour imprimer une nouvelle série de billets. L'euro numérique sera donc un complément , et non un remplacement, et les espèces continueront de circuler normalement. La Banque centrale européenne a pour objectif de rendre l' euro numérique opérationnel d'ici le deuxième trimestre 2026. Cette décision n'est pas un hasard : le principal moteur de cette accélération est la concurrence des stablecoins , des instruments numériques liés aux monnaies traditionnelles qui gagnent rapidement en popularité aux États-Unis. Selon Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, les banques européennes doivent se doter d'une alternative crédible et peu coûteuse , notamment pour les paiements transfrontaliers, où les stablecoins sont actuellement très compétitifs.
C’est pourquoi l’Europe souhaite une infrastructure sécurisée et partagée qui permette aux citoyens et aux entreprises d’éviter de dépendre de solutions non européennes. Pour nous, consommateurs, l'introduction de l'euro numérique signifiera disposer d'un nouveau moyen de paiement public , garanti par la banque centrale, distinct des services offerts par les banques privées. Contrairement à une carte de crédit ou de débit , qui s'appuie sur des réseaux privés (comme Visa ou Mastercard) et repose sur des fonds déposés auprès de la banque, l'euro numérique est une monnaie émise directement par la BCE . C'est comme avoir de la monnaie électronique , totalement indépendante de la solidité de votre banque, mais garantie par la banque centrale. Cela réduit les coûts de transaction et assure un niveau de confiance comparable à celui des billets de banque physiques.
