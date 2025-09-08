Adieu Nova Launcher : la fin peu glorieuse de l'une des applications Android les plus populaires

Depuis des années, Nova Launcher est l' application incontournable pour ceux qui souhaitent personnaliser leur expérience Android tout en préservant la stabilité et les performances. Au fil du temps, Nova a fidèlement intégré les principales innovations graphiques, les adaptant à chaque utilisateur, avec un niveau de personnalisation allant bien au-delà des changements d'icônes ou des simples animations. Mais les choses ont changé depuis quelque temps. Après son rachat il y a plus de trois ans par Branch (spécialisée dans le deep linking et l'analyse d'applications), le développement de Nova a considérablement ralenti, à tel point que l'année dernière , on se demandait déjà ce qu'il adviendrait. Aujourd'hui, avec le départ de son fondateur, le projet semble véritablement au point mort. Un long adieu , certes surprenant, mais néanmoins désolant. Kevin Barry , le créateur original de Nova Launcher , a récemment publié un court article qui montre clairement son amertume. C'est ainsi que nous apprenons que Barry était seul à travailler sur Nova l'année dernière, mais qu'il a maintenant quitté Branch, et que le développement du lanceur semble donc complètement arrêté. De plus, la dernière mise à jour du lanceur datant de mai 2024 , on ne peut donc pas dire que le développement battait son plein.
Depuis quelques mois, Barry se préparait à publier le code source de Nova Launcher , une promesse de longue date que le fondateur de Branch lui-même avait tenue. Malheureusement, cette promesse était fragile . Finalement, Barry a été prié d'arrêter de travailler sur Nova Launcher et le projet open source. À notre connaissance, Nova Launcher est définitivement mort , et la communauté n'a aucun moyen de poursuivre son développement, faute de code. Une fin vraiment disgracieuse pour ce qui était peut-être l’application tierce la plus célèbre et la plus appréciée de tout le paysage Android. La disparition de Nova Launcher soulève une question inévitable : quel lanceur choisir aujourd'hui pour continuer à personnaliser Android ? Heureusement, les alternatives ne manquent pas, même si aucune ne reproduit parfaitement l'équilibre atteint par Nova, et encore moins sa base d'utilisateurs. Parmi les options les plus populaires figure Lawnchair , un projet open source qui vise à offrir une expérience similaire à Pixel Launcher, mais avec plus de flexibilité. Léger, il est bien intégré aux dernières versions d'Android et bénéficie d'une communauté active qui contribue à son développement. Niagara Launcher est un autre choix judicieux . Son interface radicalement différente privilégie la simplicité et un accès rapide aux applications clés. Il n'est pas conçu pour les amateurs de personnalisation extrême, mais il offre une approche innovante et moderne. Enfin, il y a Smart Launcher , qui se concentre sur la catégorisation automatique des applications et la gestion intelligente de l'espace sur l'écran d'accueil. C'est une solution qui combine en quelque sorte les deux précédentes, du moins en partie.
