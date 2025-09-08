Google Photos recrée désormais la réalité : est-ce un éditeur de photos ou simplement une IA ?

Se connecter  
Google Photos recrée désormais la réalité : est-ce un éditeur de photos ou ...
Publié le: 08/09/2025 @ 15:15:45: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa frontière entre réalité et fantaisie s'estompe de plus en plus dans Google Photos . La dernière nouveauté, sortie aux États-Unis, ajoute une quatrième section à l'application, intitulée « Créer ». Elle propose une série d'outils, clairement basés sur l'intelligence artificielle, qui vous permettent de réaliser l'impossible. La fonctionnalité Photo en Vidéo , qui transforme une photo statique en un court clip animé, est désormais optimisée par Veo 3 , le moteur vidéo de dernière génération inclus dans Gemini , et est donc encore plus miraculeuse. N'importe quelle photo peut se transformer en une courte vidéo (in)croyable en quelques instants. Les autres fonctions présentes sont :

- Remix , qui recrée la photo avec un autre style (dessin animé, dessin, 3D, etc.)
- Collage , qui en plus de créer un ensemble de photos permet également d'ajuster rapidement certains paramètres tels que la luminosité ou les filtres
- Video Highlight , qui crée un montage avec le contenu choisi dans la galerie et ajoute une musique de fond
- Photos cinématographiques , qui sont une (fausse) version 3D d'une photo avec un léger mouvement, un peu comme un ralenti.
- Animations , qui crée des GIF animés à partir de photos sélectionnées.

L'onglet Créer n'est pas encore disponible en Europe, mais comme la plupart de ces outils sont déjà disponibles dans Gemini ou Google Photos, nous ne voyons aucune raison pour laquelle il ne devrait pas arriver dans un avenir proche. Avec Google, on ne peut cependant jamais le savoir , car, par exemple, de nombreuses fonctions du Pixel restent exclusives au marché américain, sans raison apparente pour nous.
