D'autres câbles sous-marins coupés en mer Rouge, Microsoft Azure impacté.

Microsoft a annoncé la nécessité de réacheminer le trafic sur sa plateforme Azure après l'endommagement de deux importants systèmes de câbles sous-marins en mer Rouge. L'incident s'est produit le samedi 6 septembre, provoquant une augmentation de la latence et des problèmes de performances pour les services cloud en Asie du Sud et dans le golfe Persique. La perturbation a été confirmée dans les rapports d'état du système peu avant 6h00 UTC. Les clients dont les connexions transitaient habituellement par le Moyen-Orient ont constaté une dégradation du service. Le changement de routage reste en vigueur et Microsoft prévient que la latence accrue sur certaines connexions pourrait persister dans les prochains jours. Si le reste de l'infrastructure Azure reste opérationnel, les charges de travail dépendant des connexions Asie-Europe restent vulnérables. Les dommages ont touché les systèmes SEA-ME-WE-4 et IMEWE. Tous deux empruntent un étroit corridor près de Djeddah, en Arabie saoudite, considéré comme une zone à haut risque. Les premiers détails ont été fournis par NetBlocks, citant une « série de défaillances de câbles sous-marins » ayant provoqué des ralentissements de la connexion Internet au Pakistan, en Inde et dans certaines parties du golfe Persique. Microsoft n'a pas officiellement révélé quels câbles étaient concernés, mais les données de surveillance du trafic pointent vers ces deux systèmes.
Les câbles sous-marins à fibre optique sont essentiels non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi pour les grands opérateurs cloud et les entreprises technologiques. SEA-ME-WE-4 et IMEWE relient l'Asie à l'Europe, acheminant un trafic critique pour des géants comme Microsoft, Google et Meta. La perte d'une seule de ces routes entraîne une congestion des connexions alternatives, ce qui entraîne une augmentation de la latence et des pertes de paquets pour les applications dépendantes d'un réseau stable. Cela s'applique notamment aux jeux en ligne, aux services de streaming et à la distribution de fichiers volumineux. Les ingénieurs de Microsoft ont transféré le trafic vers des itinéraires alternatifs plus longs, surveillant constamment la situation grâce aux données télémétriques. Cependant, le processus de réparation physique n'est pas simple. Les navires de service pour les câbles sous-marins sont rares et la région de la mer Rouge reste politiquement sensible. Une équipe de réparation doit localiser précisément la section de câble endommagée, la remonter à la surface et effectuer une procédure de réparation complexe. L'ensemble du processus peut prendre des semaines. Ce n'est pas le premier incident dans la région. Plusieurs autres câbles, dont AE-1, SEACOM et EIG, ont été endommagés en février 2024. Les réparations du câble AAE-1 ont été achevées en juillet 2024, mais quatre mois plus tard, il a de nouveau cédé au large des côtes du Qatar. La panne a duré deux semaines.
