DeepSeek se prépare à mettre en œuvre un nouvel agent d'IA.
Publié le: 08/09/2025 @ 15:08:50: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationDeepSeek se prépare pour un événement majeur fin 2025. La startup basée à Hangzhou prévoit de lancer un agent d'IA intelligent de nouvelle génération, capable d'exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention de l'utilisateur. Le système apprendra des tâches précédentes. DeepSeek avait déjà attiré l'attention du monde entier en lançant le modèle R1. Ce dernier offrait des capacités d'inférence avancées et avait été développé pour seulement 6 millions de dollars, soit un coût nettement inférieur à celui d'OpenAI ou de Google. De plus, l'entreprise a décidé de rendre le code R1 open source, une décision qui a eu un impact significatif dans un secteur dominé par des solutions propriétaires coûteuses développées dans la Silicon Valley. Depuis, sa popularité a diminué et l'entreprise opère plus discrètement en raison d'accusations de collusion présumée avec les autorités chinoises. R2 a été retardé, car son fondateur, Liang Wenfeng, cherchait à peaufiner le projet tout en maintenant son implication dans High-Flyer Asset Management. Parallèlement, des concurrents comme Alibaba et Tencent ont accéléré leurs projets d'IA.

En juillet, DeepSeek a publié la mise à jour V3.1, qui a augmenté la fenêtre contextuelle à 128 000 jetons et étendu le modèle à 685 milliards de paramètres. L'entreprise a également introduit un étiquetage obligatoire du contenu généré par l'IA, qui ne peut être désactivé. Le prochain modèle R2 est destiné au marché des agents d'IA, c'est-à-dire des systèmes capables non seulement de répondre aux questions, mais également de planifier de manière autonome des voyages, d'analyser des logiciels et de prendre en charge les processus commerciaux sans contrôle humain constant. Les analystes estiment que cette technologie constituera la prochaine avancée dans le développement de l’intelligence artificielle, car elle a le potentiel d’augmenter considérablement la productivité et de changer le fonctionnement des services numériques. Cependant, la concurrence mondiale est féroce : OpenAI, Microsoft et Anthropic ont déjà mis en œuvre des fonctions basées sur des agents. DeepSeek vise non seulement à les rattraper, mais aussi à les dépasser, démontrant ainsi que la Chine affirme de plus en plus sa présence dans la compétition mondiale pour le développement de l'IA. On ne sait pas encore quel sera le prix ni les spécifications techniques exactes du nouvel outil.
