Google supprime ses objectifs climatiques. L'IA devient plus importante.
PubliÃ© le: 08/09/2025 @ 00:14:02: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle a discrÃ¨tement retirÃ© de son site web principal consacrÃ© au dÃ©veloppement durable son objectif de neutralitÃ© carbone d'ici 2030. Ce changement a Ã©tÃ© d'abord remarquÃ© par le site web canadien National Observer, soulevant des questions sur la vÃ©ritable approche du gÃ©ant technologique face au changement climatique. La page Â« Exploiter de maniÃ¨re durable Â» a Ã©tÃ© renommÃ©e Â« Nos opÃ©rations Â» et a perdu le titre annonÃ§ant l'objectif d'Alphabet d'atteindre zÃ©ro Ã©mission nette d'ici 2030. La nouvelle version se concentre sur les objectifs de durabilitÃ© dans ses derniers produits matÃ©riels, omettant les dÃ©tails sur la politique climatique. AprÃ¨s la rÃ©vÃ©lation de l'affaire, un porte-parole de Google a prÃ©cisÃ© que la politique restait inchangÃ©e. Â« Notre dernier rapport environnemental indique une rÃ©duction de 12 % des Ã©missions des centres de donnÃ©es en 2024. Â» De plus, le site web du centre de donnÃ©es mentionne toujours cet engagement, bien que sa formulation Ã©voque dÃ©sormais une aspiration plutÃ´t qu'une garantie.

Les raisons de ce changement pourraient Ãªtre doubles. Google a constatÃ© une augmentation de 48 % de ses Ã©missions de gaz Ã  effet de serre l'an dernier en raison de l'expansion massive de ses centres de donnÃ©es alimentÃ©s par l'IA. La demande Ã©nergÃ©tique croissante de l'IA rend l'objectif de 2030 de plus en plus difficile Ã  atteindre. En outre, lâ€™administration Trump poursuit des politiques qui limitent les initiatives climatiques, en promouvant des centrales Ã©lectriques au charbon Â« ultra-propres Â» au lieu de sources dâ€™Ã©nergie renouvelables. Le fait que Google dissimule actuellement ses engagements climatiques pourrait indiquer que lâ€™entreprise considÃ¨re ses objectifs environnementaux davantage comme des aspirations Ã  long terme que comme de vÃ©ritables engagements, en particulier face Ã  la rÃ©volution de lâ€™IA, qui consomme beaucoup dâ€™Ã©nergie.
