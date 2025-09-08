Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders

Les builds 26220.5790 pour le canal Dev et 26120.5790 pour le canal Beta introduisent de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment pour les utilisateurs de Copilot+. La principale nouveauté de Voice Access est la fonctionnalité « Dictée fluide », qui révolutionne la dictée vocale. Le système corrige automatiquement la grammaire, la ponctuation et les mots de remplissage pendant que vous parlez, réduisant ainsi considérablement le besoin de correction manuelle. Cette technologie utilise de petits modèles linguistiques exécutés localement sur l'appareil, garantissant un traitement rapide tout en préservant la confidentialité. Cette fonctionnalité est activée par défaut et disponible dans toutes les versions anglaises du système. Le contrôle vocal de votre ordinateur devrait être le point fort de Windows 12 ; nous pouvons donc supposer qu'il s'agit de la première phase de tests des solutions pour le prochain système d'exploitation de Microsoft. Microsoft étend également la disponibilité de Windows Studio Effects aux caméras externes, notamment les caméras USB et les caméras arrière intégrées aux ordinateurs portables. Auparavant, les fonctionnalités d'IA étaient limitées aux caméras intégrées aux ordinateurs portables. Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, accédez à Paramètres > Bluetooth et appareils > Caméras et activez l'option correspondante.
L'Explorateur de fichiers a bénéficié d'améliorations significatives, notamment des actions au survol de fichiers dans la vue Accueil. Les nouvelles options incluent « Ouvrir l'emplacement du fichier » et « Interroger Copilot sur ce fichier », facilitant ainsi l'intégration avec l'assistant IA. Cette fonctionnalité nécessite une connexion avec un compte Microsoft. La mise à jour corrige également d'importants problèmes de performances qui entraînaient des ralentissements pouvant atteindre 500 ms lors de l'interaction avec l'Explorateur de fichiers et la barre des tâches. Des problèmes liés au menu contextuel et à l'analyse des fichiers temporaires ont également été corrigés. Cependant, Microsoft met en garde contre plusieurs problèmes connus. Certains ordinateurs peuvent rencontrer des erreurs de mise en veille prolongée ; l'entreprise recommande donc d'éviter cette fonctionnalité jusqu'à ce qu'elle soit corrigée. Des problèmes audio sont également constatés chez certains testeurs, ainsi que des difficultés avec les manettes Xbox connectées en Bluetooth. De nouvelles fonctionnalités sont progressivement déployées auprès de différents groupes d'utilisateurs. Certaines fonctionnalités de Copilot ne sont pas encore disponibles dans les pays de l'Espace économique européen.
