Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
Publié le: 08/09/2025 @ 00:13:19: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLes builds 26220.5790 pour le canal Dev et 26120.5790 pour le canal Beta introduisent de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment pour les utilisateurs de Copilot+. La principale nouveauté de Voice Access est la fonctionnalité « Dictée fluide », qui révolutionne la dictée vocale. Le système corrige automatiquement la grammaire, la ponctuation et les mots de remplissage pendant que vous parlez, réduisant ainsi considérablement le besoin de correction manuelle. Cette technologie utilise de petits modèles linguistiques exécutés localement sur l'appareil, garantissant un traitement rapide tout en préservant la confidentialité. Cette fonctionnalité est activée par défaut et disponible dans toutes les versions anglaises du système. Le contrôle vocal de votre ordinateur devrait être le point fort de Windows 12 ; nous pouvons donc supposer qu'il s'agit de la première phase de tests des solutions pour le prochain système d'exploitation de Microsoft. Microsoft étend également la disponibilité de Windows Studio Effects aux caméras externes, notamment les caméras USB et les caméras arrière intégrées aux ordinateurs portables. Auparavant, les fonctionnalités d'IA étaient limitées aux caméras intégrées aux ordinateurs portables. Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, accédez à Paramètres > Bluetooth et appareils > Caméras et activez l'option correspondante.

L'Explorateur de fichiers a bénéficié d'améliorations significatives, notamment des actions au survol de fichiers dans la vue Accueil. Les nouvelles options incluent « Ouvrir l'emplacement du fichier » et « Interroger Copilot sur ce fichier », facilitant ainsi l'intégration avec l'assistant IA. Cette fonctionnalité nécessite une connexion avec un compte Microsoft. La mise à jour corrige également d'importants problèmes de performances qui entraînaient des ralentissements pouvant atteindre 500 ms lors de l'interaction avec l'Explorateur de fichiers et la barre des tâches. Des problèmes liés au menu contextuel et à l'analyse des fichiers temporaires ont également été corrigés. Cependant, Microsoft met en garde contre plusieurs problèmes connus. Certains ordinateurs peuvent rencontrer des erreurs de mise en veille prolongée ; l'entreprise recommande donc d'éviter cette fonctionnalité jusqu'à ce qu'elle soit corrigée. Des problèmes audio sont également constatés chez certains testeurs, ainsi que des difficultés avec les manettes Xbox connectées en Bluetooth. De nouvelles fonctionnalités sont progressivement déployées auprès de différents groupes d'utilisateurs. Certaines fonctionnalités de Copilot ne sont pas encore disponibles dans les pays de l'Espace économique européen.
Google supprime ses objectifs climatique... »« Les autorités russes se préparent à u...
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-09Windows Update bloque l'installation d'un programme. Microsoft confirme un bug grave.
02-09Windows 11 et SSD : les accusations massives contre Microsoft étaient sans fondement
02-09Windows 10 reste leader en Europe, Windows 11 perd des plumes mais est n°1 à l'international
01-09Windows 11 25H2 disponible. Microsoft accélère les mises à jour.
28-08Windows 11 bénéficiera d'une fonctionnalité que tous les propriétaires d'écouteurs sans fil attendaient
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google supprime ses objectifs climatiques. L'IA devient plus importante.
Windows Windows
Microsoft a publié de nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders
Internet Internet
Les autorités russes se préparent à une fermeture totale de l’Internet étranger.
Adobe Adobe
Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
Navigateurs Navigateurs
Chrome viendra à votre secours. La sécurité révolutionnaire de Google
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?