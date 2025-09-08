Les autoritÃ©s russes se prÃ©parent Ã  une fermeture totale de lâ€™Internet Ã©tranger.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les autoritÃ©s russes se prÃ©parent Ã  une fermeture totale de lâ€™Internet Ã©tr...
PubliÃ© le: 08/09/2025 @ 00:12:08: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLe ministÃ¨re russe du DÃ©veloppement numÃ©rique a publiÃ© une liste officielle des applications et services locaux qui continueront de fonctionner pendant les coupures volontaires de l'internet mobile. Cette dÃ©cision est liÃ©e aux perturbations causÃ©es par les frappes de drones ukrainiens, bien que les autoritÃ©s ne l'aient pas explicitement mentionnÃ©. La liste comprend les services en ligne du gouvernement russe, les plateformes de trading, le systÃ¨me de paiement Ã©lectronique Mir et la messagerie publique MAX. Le ministÃ¨re affirme disposer d'une Â« solution technique spÃ©ciale Â» pour garantir le fonctionnement ininterrompu de ces applications. La liste omet des services Ã©trangers populaires, notamment WhatsApp de Meta et YouTube de Google. Cette mesure s'inscrit dans une stratÃ©gie russe plus large visant Ã  promouvoir les services Internet nationaux et Ã  accroÃ®tre le contrÃ´le de l'espace numÃ©rique local.

Les gouverneurs des rÃ©gions frontaliÃ¨res ordonnent rÃ©guliÃ¨rement des coupures d'internet, invoquant la nÃ©cessitÃ© de contrer les attaques de drones qui utilisent internet pour la navigation. Cet Ã©tÃ©, des utilisateurs ont signalÃ© des problÃ¨mes de connexion Ã  WhatsApp et des coupures pÃ©riodiques d'internet mobile. Les donnÃ©es de Mediascope illustrent l'ampleur du dÃ©fi auquel la Russie est confrontÃ©e. WhatsApp est utilisÃ© par 97,6 millions de Russes, Telegram par 90,9 millions, tandis que le service de messagerie russe VK Messenger ne compte que 16,7 millions d'utilisateurs. MAX Messenger, prÃ©installÃ© sur tous les appareils mobiles vendus en Russie, revendique 30 millions d'utilisateurs. Le ministÃ¨re affirme que la liste comprend Â« les services et sites web russes les plus populaires et les plus importants socialement Â». Le conflit avec les plateformes technologiques Ã©trangÃ¨res s'est intensifiÃ© depuis le dÃ©but de la guerre en Ukraine en 2022, la Russie restreignant systÃ©matiquement l'accÃ¨s aux applications d'autres pays.
Microsoft a publiÃ© de nouvelles mises Ã... »« Une application Adobe gratuite pourrait ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
02-09La vÃ©rification de l'Ã¢ge en ligne est un Ã©chec. Les utilisateurs affluent vers des sites illÃ©gaux.
15-08Le BrÃ©sil veut interdire aux mineurs de moins de 16 ans d'utiliser les rÃ©seaux sociaux sans surveillance parentale DÃ©but du fil de discussionBouton de rose Date de dÃ©butil y a 6 minutes
05-08Amazon va lancer son propre service Internet par satellite
25-07Starlink est hors ligne : les utilisateurs sont dÃ©connectÃ©s dans le monde
22-07DuckDuckGo introduit un filtre contre les images gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Google Google
Google supprime ses objectifs climatiques. L'IA devient plus importante.
Windows Windows
Microsoft a publiÃ© de nouvelles mises Ã  jour de Windows 11 pour les Insiders
Internet Internet
Les autoritÃ©s russes se prÃ©parent Ã  une fermeture totale de lâ€™Internet Ã©tranger.
Adobe Adobe
Une application Adobe gratuite pourrait rÃ©volutionner le montage vidÃ©o mobile
Navigateurs Navigateurs
Chrome viendra Ã  votre secours. La sÃ©curitÃ© rÃ©volutionnaire de Google
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?