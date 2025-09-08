Les autoritÃ©s russes se prÃ©parent Ã  une fermeture totale de lâ€™Internet Ã©tranger.

Le ministÃ¨re russe du DÃ©veloppement numÃ©rique a publiÃ© une liste officielle des applications et services locaux qui continueront de fonctionner pendant les coupures volontaires de l'internet mobile. Cette dÃ©cision est liÃ©e aux perturbations causÃ©es par les frappes de drones ukrainiens, bien que les autoritÃ©s ne l'aient pas explicitement mentionnÃ©. La liste comprend les services en ligne du gouvernement russe, les plateformes de trading, le systÃ¨me de paiement Ã©lectronique Mir et la messagerie publique MAX. Le ministÃ¨re affirme disposer d'une Â« solution technique spÃ©ciale Â» pour garantir le fonctionnement ininterrompu de ces applications. La liste omet des services Ã©trangers populaires, notamment WhatsApp de Meta et YouTube de Google. Cette mesure s'inscrit dans une stratÃ©gie russe plus large visant Ã promouvoir les services Internet nationaux et Ã accroÃ®tre le contrÃ´le de l'espace numÃ©rique local.
Les gouverneurs des rÃ©gions frontaliÃ¨res ordonnent rÃ©guliÃ¨rement des coupures d'internet, invoquant la nÃ©cessitÃ© de contrer les attaques de drones qui utilisent internet pour la navigation. Cet Ã©tÃ©, des utilisateurs ont signalÃ© des problÃ¨mes de connexion Ã WhatsApp et des coupures pÃ©riodiques d'internet mobile. Les donnÃ©es de Mediascope illustrent l'ampleur du dÃ©fi auquel la Russie est confrontÃ©e. WhatsApp est utilisÃ© par 97,6 millions de Russes, Telegram par 90,9 millions, tandis que le service de messagerie russe VK Messenger ne compte que 16,7 millions d'utilisateurs. MAX Messenger, prÃ©installÃ© sur tous les appareils mobiles vendus en Russie, revendique 30 millions d'utilisateurs. Le ministÃ¨re affirme que la liste comprend Â« les services et sites web russes les plus populaires et les plus importants socialement Â». Le conflit avec les plateformes technologiques Ã©trangÃ¨res s'est intensifiÃ© depuis le dÃ©but de la guerre en Ukraine en 2022, la Russie restreignant systÃ©matiquement l'accÃ¨s aux applications d'autres pays.
