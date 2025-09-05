Se connecter  
Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
Publié le: 05/09/2025 @ 21:51:44: Par Nic007 Dans "Adobe"
AdobeAdobe prépare une version mobile de son outil phare de montage vidéo sur iPhone. Premiere devrait faire son apparition sur l'App Store fin septembre, offrant une alternative gratuite aux outils de montage professionnels. La nouvelle application diffère sensiblement de la version simplifiée de Premiere Rush. Adobe a mis l'accent sur des fonctionnalités de montage complètes, offrant un nombre illimité de calques vidéo, audio et texte. Les utilisateurs auront accès à des options avancées telles que l'exportation 4K HDR, la génération automatique de titres et l'exportation directe vers TikTok, YouTube Shorts et Instagram avec correspondance automatique des formats. L'application est conçue pour une orientation verticale de l'écran, facilitant ainsi son utilisation sur appareils mobiles. Elle propose notamment l'enregistrement de voix off via le microphone de l'iPhone et la superposition audio directe sur la vidéo. L'une des principales nouveautés est l'intégration avec Adobe Firefly, un système d'intelligence artificielle qui génère des effets sonores, des images et améliore les clips vidéo. Les utilisateurs de comptes gratuits reçoivent un nombre limité de crédits par mois pour utiliser les fonctionnalités d'IA.

Mike Polner d'Adobe souligne que l'objectif de cette initiative est d'offrir un « contrôle créatif professionnel sans complexité professionnelle ». L'application sera également disponible sur Android, bien que cette version soit encore en développement. Premiere pour iPhone sera gratuit dès son lancement, mais les fonctionnalités d'IA améliorées et le stockage cloud supplémentaire nécessiteront un abonnement payant. Il s'agit d'une avancée majeure d'Adobe vers l'intégration d'outils créatifs professionnels sur appareils mobiles.
