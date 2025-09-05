Chrome viendra à votre secours. La sécurité révolutionnaire de Google

Publié le: 05/09/2025 @ 21:50:06: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Le navigateur Chrome pourrait bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Celle-ci analysera automatiquement votre moteur de recherche pour détecter d'éventuelles attaques de piratage. Le « piratage de moteur de recherche » est un type d'attaque dangereux qui consiste à prendre le contrôle d'un moteur de recherche web. Une fois piraté, le navigateur peut rediriger les recherches de l'utilisateur vers d'autres sites web contrôlés par l'attaquant. Un suivi des activités peut également être effectué. Un moteur de recherche peut être piraté de diverses manières. L'une d'elles consiste à installer une extension de navigateur dangereuse. Les logiciels malveillants peuvent également modifier les paramètres. Cependant, Google entend lutter contre ce type d'attaque. Et si la nouvelle fonctionnalité est déployée, nous pourrions même passer inaperçus, car elle nous en protège.
Google teste discrètement une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Chrome qui s'active au démarrage du navigateur. Son objectif est de restaurer les paramètres de recherche après leur modification. En pratique, Chrome vérifie au démarrage si le moteur de recherche par défaut est identique à celui de la sauvegarde précédente. Si le navigateur détecte que les moteurs de recherche comparés ne sont pas identiques, il annule automatiquement les modifications et restaure l'ancien. Actuellement, l'utilisateur ne reçoit qu'une notification indiquant que son moteur de recherche a été modifié. Les utilisateurs moins conscients de la menace seront ainsi plus en sécurité, car Chrome fera le nécessaire pour eux. Il s'agit d'une nouvelle amélioration du backend de Chrome qui, bien qu'invisible, fera une différence significative.
