Mark Zuckerberg poursuit Facebook en justice. Son compte est suspendu sans cesse.
Publié le: 05/09/2025 @ 18:22:16: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitUn litige juridique inhabituel a éclaté dans l'Indiana. L'avocat spécialisé en faillites Mark Steven Zuckerberg poursuit Meta après une série de suspensions de son compte Facebook, prétendument parce que son nom serait identique à celui du fondateur de la plateforme, Mark Elliott Zuckerberg. L'avocat souligne que son compte personnel a été suspendu quatre fois, et le site web de son cabinet cinq fois. À chaque fois, Meta prétendait se faire passer pour un milliardaire. Même après présentation de documents d'identité, tels qu'une licence professionnelle ou des pièces d'identité, le compte a été placé sur une liste noire. Zuckerberg a décrit le système de vérification comme un cercle vicieux de bannissements automatiques et de longues procédures d'appel. La dernière restauration de compte a pris six mois. Ironiquement, lors d'une interview avec WTHR, l'avocat a découvert que son profil avait été à nouveau suspendu, alors que le journaliste consultait le site en direct.

Selon l'avocat, les perturbations ont eu des conséquences tangibles. Les publicités prépayées ont cessé de fonctionner et la communication avec les clients a été fortement entravée. Zuckerberg estime les pertes à plusieurs milliers de dollars et estime que les perturbations ont directement contribué à la perte de clients. Une action en justice pour négligence et rupture de contrat a été déposée devant la Cour supérieure de Marion. L'avocat réclame non seulement des dommages et intérêts pour perte de revenus et de frais publicitaires, mais aussi une injonction interdisant toute suspension future. Il soutient qu'un simple appel de la décision de la plateforme ne constitue pas une solution définitive. Un porte-parole de l'entreprise a confirmé que le compte avait été rétabli, qualifiant le blocage d'erreur système. Meta a souligné qu'elle appréciait la patience de l'avocat et qu'elle travaillait à l'amélioration des procédures. Pour Zuckerberg, cependant, il s'agit d'un scénario récurrent qui dure depuis huit ans.

L'avocat estime que la seule solution au problème est une action en justice. Il a conclu l'entretien par une plaisanterie, laissant entendre qu'il accepterait volontiers des excuses personnelles du fondateur de Facebook ou une invitation sur son yacht. Il a toutefois souligné que l'objectif premier de la poursuite est de mettre fin au cycle de suspensions injustifiées qui compromettent la stabilité de sa pratique professionnelle.
