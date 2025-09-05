Test Heretic + Hexen (PS5) - Retrouvez deux FPS classiques des années 90 remastérisés

Se connecter  
Test Heretic + Hexen (PS5) - Retrouvez deux FPS classiques des années 90 remast...
Publié le: 05/09/2025 @ 18:17:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSi Doom a changé à jamais le monde du jeu vidéo, une autre excellente paire de FPS qui, grâce au code savamment écrit par ce farceur de John Carmack , a réussi à réécrire partiellement un concept qui semblait voué à rester immuable. Jusqu'à l'avènement d'Heretic en 1994, la fantasy dans les jeux vidéo avait presque toujours été cantonnée au jeu de rôle, et ce seul fait devrait vous donner une bonne idée de l'impact du travail de Raven Software sur le monde du jeu de tir à la première personne. Pourtant, les changements apportés par ce que l'on pourrait appeler superficiellement un simple mod sont allés plus loin, introduisant pour la première fois le concept d'inventaire et la possibilité de lever et baisser le regard. Ces changements peuvent paraître ridicules aujourd'hui, mais à l'époque, ils représentaient une véritable mini-révolution pour un sous-genre naissant, capable de donner un nouveau souffle à la série classique de combats contre les créatures les plus absurdes et les plus mortelles. Forts de ce succès, les développeurs de Raven ont décidé de placer la barre encore plus haut un an plus tard avec Hexen. Ce jeu a non seulement amélioré l'impact graphique grâce à de nouveaux effets et éléments jamais gérés auparavant par le moteur d'id Software , mais a également eu le mérite d'élargir considérablement les bases du gameplay, considérées comme indéfectibles par le genre, en introduisant une forte dimension jeu de rôle grâce à la présence de trois personnages jouables différents. Le guerrier, le prêtre et le mage, en plus de disposer de statistiques et d'armes différentes, offraient chacun une approche de jeu unique. Le changement le plus marquant, cependant, a été la carte du jeu, qui n'était plus structurée en niveaux one-shot, mais proposait une approche ouverte à travers différents lieux reliés entre eux par des hubs. Il va sans dire que la nécessité de parcourir les environnements, combinée à la présence de diverses énigmes rendant la survie de nos héros plus difficile, était une véritable bouffée d'air frais. Tout n'était peut-être pas parfaitement calibré, en raison d'une structure certes plus dispersée et parfois difficile à lire, mais le défi à l'immobilité du monde des FPS avait été relevé avec succès.
