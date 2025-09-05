L'IA dans le codage corrige les fautes de frappe et crée des failles. C'est une bombe à retardement.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'IA dans le codage corrige les fautes de frappe et crée des failles. C'est une...
Publié le: 05/09/2025 @ 18:13:45: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationUne nouvelle étude d'Apiiro met en lumière un paradoxe dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en programmation. Des assistants de codage comme Claude Code d'Anthropic, GPT-5 d'OpenAI et Gemini 2.5 Pro de Google peuvent multiplier par trois ou quatre la vitesse des flux de travail. Cependant, ces mêmes technologies entraînent une forte augmentation des problèmes de sécurité. L'analyse de dizaines de milliers de référentiels contenant le travail de programmeurs des plus grandes entreprises mondiales a révélé une tendance claire. Les programmeurs utilisant le développement assisté par IA peuvent produire beaucoup plus de code que leurs collègues traditionnels. Parallèlement, leurs projets sont truffés de bugs de sécurité, dix fois plus fréquents. Apiiro souligne qu'il ne s'agit pas seulement de vulnérabilités facilement exploitables, mais aussi de pratiques dangereuses comme l'utilisation de bibliothèques open source non sécurisées, de schémas de programmation risqués et le stockage de clés API sans sécurité. Les données recueillies par l'entreprise indiquent que le nombre de ces incidents a décuplé entre décembre 2024 et juin 2025.

Itay Nussbaum d'Apiiro décrit le phénomène avec brio : l'IA peut réduire les erreurs de syntaxe et de logique de respectivement 76 % et 60 %, mais elle génère également du code vulnérable aux failles architecturales et aux vulnérabilités d'élévation de privilèges. Le risque de ces problèmes augmente respectivement de 153 % et 322 %. Les chercheurs ont également observé le style de travail des développeurs d'IA. Au lieu de soumettre de nombreuses modifications mineures, ils soumettent des changements plus importants en un nombre réduit de requêtes d'extraction, ce qui les rend difficiles à vérifier avec précision. De plus, ils sont deux fois plus susceptibles de stocker des données sensibles en texte brut dans le code.

Les conclusions d'Apiiro concordent avec les travaux d'équipes universitaires de l'Université de San Francisco, du Vector Institute du Canada et de l'Université du Massachusetts à Boston. Les chercheurs ont également constaté que les améliorations itératives du code par les modèles d'IA peuvent compromettre la sécurité. Cependant, toutes les recherches ne confirment pas cette hypothèse. L'équipe de recherche du METR a présenté des données montrant que l'utilisation de l'IA n'augmente pas la productivité, et la réduit même de 19 % en moyenne chez les programmeurs travaillant avec des systèmes d'IA.
Test Heretic + Hexen (PS5) - Retrouvez d... »« La mise à jour de Circle to Search va c...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-09Une startup défie les géants avec une mémoire IA révolutionnaire, 10 fois plus rapide que HBM
04-09L'Inde a fabriqué son premier processeur, d'une fréquence impressionnante de 100 MHz.
04-09ChatGPT est plus facile à tromper qu'on ne le pense
01-09Microsoft dévoile ses propres modèles d'IA alors que l'entreprise lance le défi à OpenAI et Google
27-08Les Belges ont réalisé une percée dans le domaine des semi-conducteurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Droit Droit
Mark Zuckerberg poursuit Facebook en justice. Son compte est suspendu sans cesse.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Heretic + Hexen (PS5) - Retrouvez deux FPS classiques des années 90 remastérisés
Programmation Programmation
L'IA dans le codage corrige les fautes de frappe et crée des failles. C'est une bombe à retardement.
Google Google
La mise à jour de Circle to Search va changer la façon dont vous lisez du contenu dans d'autres langues
Google Google
Google Wallet accepte désormais tout, absolument tout
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?