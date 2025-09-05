La mise à jour de Circle to Search va changer la façon dont vous lisez du contenu dans d'autres langues

Google déploie une mise à jour importante de sa fonctionnalité « Circle to Search», qui permet la traduction continue du texte pendant le défilement sans nécessiter de redémarrage. Cette nouvelle fonctionnalité résout l'un des problèmes les plus irritants des utilisateurs. Circle to Search est une fonctionnalité optimisée par Gemini AI, introduite en janvier 2024. Elle vous permet de rechercher n'importe quel élément sur l'écran à l'aide de gestes : entourez, mettez en surbrillance ou appuyez simplement sur la partie qui vous intéresse sans quitter l'application que vous utilisez actuellement. Le plus gros problème de la version actuelle était la nécessité de redémarrer la traduction à chaque fois que la page défilait ou que le contenu de l’écran changeait. La nouvelle fonctionnalité « Défiler et traduire » élimine complètement ce problème. En activant la fonction « Rechercher en cercle » en appuyant longuement sur le bouton d'accueil et en sélectionnant l'option « Traduire », le texte sera automatiquement traduit à mesure que vous faites défiler le texte, et même lorsque vous changez d'application.
Google souligne que la traduction est l'une des fonctionnalités les plus fréquemment utilisées de Circle to Search. Elle est particulièrement utile pour lire des articles d'auteurs utilisant d'autres langues ou pour réserver une table dans un restaurant étranger. La mise à jour sera déployée dès cette semaine, d'abord sur certains appareils Samsung Galaxy, puis sur les autres téléphones Android compatibles. La fonctionnalité « Circuler pour rechercher » est également disponible sur les tablettes, notamment le nouveau Samsung Galaxy S10 Lite avec écran 10,9 pouces et S Pen.
