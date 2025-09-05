Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google Wallet accepte désormais tout, absolument tout
Publié le: 05/09/2025 @ 15:09:07: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Wallet est mis à jour avec une fonctionnalité qui étend les fonctionnalités de l'application au-delà des cartes de paiement, des billets et des abonnements existants. Cette nouvelle fonctionnalité, intitulée « Tout le reste » , est désormais disponible en Europe. On en parlait depuis l'été 2024 : la fonctionnalité a été identifiée comme étant en développement en juillet et est arrivée aux États-Unis en août . Il a fallu plus d'un an pour que la distribution atteigne le Vieux Continent, complétant ainsi la feuille de route annoncée par Google. Grâce à ce mode, nous pouvons transformer presque n'importe quelle carte physique au format numérique : il suffit de prendre une photo ou de télécharger l'image depuis l'album de votre smartphone et de la retrouver immédiatement prête dans votre portefeuille virtuel Google. La nouvelle section « Autres éléments » de Google Wallet vous permet d'ajouter des cartes et des titres de transport qui n'étaient pas officiellement pris en charge jusqu'à présent. La procédure est simple : ouvrez l'application, sélectionnez « Ajouter à Wallet », puis « Autres éléments ». À partir de là, nous pouvons prendre une photo de la carte ou télécharger une image déjà enregistrée sur le smartphone. Une fois les données confirmées, l'article est transformé en un pass numérique consultable et organisé avec d'autres articles. Ainsi, nous pouvons stocker dans Wallet des abonnements à une salle de sport, des badges d'entreprise, des cartes de fidélité locales ou tout autre document doté d'un code-barres ou d'un QR code. Cette option est disponible partout dans le monde, à l'exception de l'Australie, de l'Inde et du Japon.

Google Wallet devient un conteneur encore plus complet. Plus besoin de se fier aux photos enregistrées dans la galerie ou aux applications tierces pour gérer les petites cartes : tout peut être transféré dans le même portefeuille numérique que celui que nous utilisons déjà pour les paiements et les billets de voyage. Cette fonctionnalité réduit le besoin de transporter des documents physiques, simplifie le quotidien et améliore l'organisation. De plus, elle est compatible avec les outils de sécurité de Google, ce qui la rend plus fiable que les solutions non officielles.
« Androidify renaît de ses cendres grâce...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-09Google ne détient pas de monopole illégal , tant sur les navigateurs que sur les systèmes d'exploitation mobiles
03-09Google Gemini prendra le contrôle de nos maisons à partir du 1er octobre
03-09Un nouveau smartphone Google arrive. Ses spécifications pourraient décevoir.
02-09Fausse alerte Gmail : Google rassure les utilisateurs
28-08Google Messages fait peau neuve. Ça ne plaît pas à tout le monde.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google Wallet accepte désormais tout, absolument tout
Android Android
Androidify renaît de ses cendres grâce à la puissance de l'IA de Google
Linux Linux
Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalités manquantes à Windows et synchronisation avec Android
Programmation Programmation
Une startup défie les géants avec une mémoire IA révolutionnaire, 10 fois plus rapide que HBM
Apple Apple
Le grand échec d'Apple ? Siri sur iPhone serait propulsé par un concurrent.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?