Google Wallet accepte désormais tout, absolument tout

Google Wallet est mis à jour avec une fonctionnalité qui étend les fonctionnalités de l'application au-delà des cartes de paiement, des billets et des abonnements existants. Cette nouvelle fonctionnalité, intitulée « Tout le reste » , est désormais disponible en Europe. On en parlait depuis l'été 2024 : la fonctionnalité a été identifiée comme étant en développement en juillet et est arrivée aux États-Unis en août . Il a fallu plus d'un an pour que la distribution atteigne le Vieux Continent, complétant ainsi la feuille de route annoncée par Google. Grâce à ce mode, nous pouvons transformer presque n'importe quelle carte physique au format numérique : il suffit de prendre une photo ou de télécharger l'image depuis l'album de votre smartphone et de la retrouver immédiatement prête dans votre portefeuille virtuel Google. La nouvelle section « Autres éléments » de Google Wallet vous permet d'ajouter des cartes et des titres de transport qui n'étaient pas officiellement pris en charge jusqu'à présent. La procédure est simple : ouvrez l'application, sélectionnez « Ajouter à Wallet », puis « Autres éléments ». À partir de là, nous pouvons prendre une photo de la carte ou télécharger une image déjà enregistrée sur le smartphone. Une fois les données confirmées, l'article est transformé en un pass numérique consultable et organisé avec d'autres articles. Ainsi, nous pouvons stocker dans Wallet des abonnements à une salle de sport, des badges d'entreprise, des cartes de fidélité locales ou tout autre document doté d'un code-barres ou d'un QR code. Cette option est disponible partout dans le monde, à l'exception de l'Australie, de l'Inde et du Japon.
Google Wallet devient un conteneur encore plus complet. Plus besoin de se fier aux photos enregistrées dans la galerie ou aux applications tierces pour gérer les petites cartes : tout peut être transféré dans le même portefeuille numérique que celui que nous utilisons déjà pour les paiements et les billets de voyage. Cette fonctionnalité réduit le besoin de transporter des documents physiques, simplifie le quotidien et améliore l'organisation. De plus, elle est compatible avec les outils de sécurité de Google, ce qui la rend plus fiable que les solutions non officielles.
