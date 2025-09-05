Androidify renaît de ses cendres grâce à la puissance de l'IA de Google

Google a décidé de relancer Androidify , l'outil qui nous permettait il y a quelques années de créer une version personnalisée du petit robot vert. Cette fois, la plateforme ne se limite pas à quelques accessoires ou couleurs basiques : l'intelligence artificielle générative entre en jeu , capable de transformer nos idées en avatars véritablement uniques. Le nouvel Androidify exploite les modèles d'IA générative de Google (texte et images) pour créer des avatars à partir de simples descriptions textuelles. Plus besoin de choisir manuellement vêtements, couleurs ou accessoires : il suffit de saisir une invite , comme « un Android avec une veste en cuir et des lunettes de soleil », et le système génère automatiquement un caractère correspondant à la requête. On peut aussi importer une photo et commencer à partir de là. Que le temps passe vite ! Une fois l'avatar créé, nous pouvons affiner le résultat avec des modifications supplémentaires, en demandant des variations ou des ajustements de style.
L'IA interprète les nouvelles instructions et produit des versions mises à jour sans avoir à repartir de zéro. Cette approche nous permet d'expérimenter facilement jusqu'à obtenir la représentation souhaitée. Les avatars générés peuvent être exportés dans divers formats et utilisés comme photos de profil , stickers de chat ou éléments graphiques dans des présentations et des projets créatifs. Androidify est ainsi un outil polyvalent, non seulement pour le divertissement, mais aussi pour la communication numérique au quotidien. Essayez-le maintenant via https://androidify.com/ ou via l'application Android .
