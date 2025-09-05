Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalités manquantes à Windows et synchronisation avec Android

Se connecter  
Nouveau Linux Mint avec des fonctionnalités manquantes à Windows et synchronis...
Publié le: 05/09/2025 @ 15:02:15: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLinux Mint a publié une nouvelle version de sa distribution populaire : la 22.2, nom de code « Zara ». Cette mise à jour offre un support à long terme jusqu'en 2029 et plusieurs nouvelles fonctionnalités pratiques qui pourraient plaire aux utilisateurs en quête d'une alternative à Windows. Le principal changement réside dans la prise en charge native des lecteurs d'empreintes digitales grâce à la nouvelle application Fingwit. Auparavant, les utilisateurs devaient configurer manuellement des outils externes. Désormais, les empreintes digitales peuvent être utilisées pour se connecter, déverrouiller l'économiseur d'écran, exécuter des commandes sudo et lancer des applications d'administration. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de synchroniser les notes autocollantes avec les coins arrondis des appareils Android grâce à l'application StyncyNotes. La nouvelle version des notes est également compatible avec le protocole Wayland.

Le système a également bénéficié d'un écran de connexion actualisé avec des avatars d'utilisateurs et un effet de flou d'arrière-plan. Le gestionnaire de mises à jour suggère désormais de redémarrer le système si nécessaire, et le gestionnaire de logiciels a bénéficié d'améliorations visuelles. Linux Mint 22.2 pourrait s'avérer une option intéressante pour les utilisateurs d'anciens ordinateurs Windows 10, dont Microsoft cessera bientôt le support. La configuration minimale requise est de 2 à 4 Go de RAM, 20 Go d'espace disque et une résolution de 1024 x 768. La mise à niveau depuis les versions antérieures de Mint 22 est très simple grâce au gestionnaire de mises à jour intégré. Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger des images ISO en trois versions : Cinnamon 6.4, Xfce 4.18 et MATE 1.26.
Programmation Programmation
Une startup défie les géants avec une mémoire IA révolutionnaire, 10 fois plus rapide que HBM
Apple Apple
Le grand échec d'Apple ? Siri sur iPhone serait propulsé par un concurrent.
