Le grand échec d'Apple ? Siri sur iPhone serait propulsé par un concurrent.
Publié le: 05/09/2025 @ 00:21:02: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'amélioration de Siri pourrait tirer certaines de ses nouvelles fonctionnalités d'une technologie directement issue de Google. L'assistant vocal de l'iPhone bénéficierait d'une fonction de recherche web basée sur Google Gemini. Parallèlement, cela pourrait indiquer qu'Apple n'a pas réussi à créer une technologie propriétaire capable de concurrencer les solutions concurrentes. Apple aurait même conclu un accord avec Google et si les tests s'avèrent concluants, il y a de fortes chances que l'intelligence artificielle de Google opère bel et bien sous le capot de Siri. Quant aux débuts de Siri rafraîchi, ils ne sont pas attendus avant 2026. Apple en dévoilera peut-être davantage lors de son prochain événement, prévu le 9 septembre.
