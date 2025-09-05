Firefox ne peut pas se séparer de Windows 7. Cela s'appelle du support.

Nous approchons rapidement de la fin du support de Windows 10, et Mozilla ne peut toujours pas dire au revoir à Windows 7. Les développeurs ont annoncé une période de mise à jour prolongée de Firefox, qui s'appliquera à Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et aux versions macOS 10.12 à 10.14. La prise en charge de ces systèmes est prévue jusqu'en mars 2026. Cependant, l'équipe de développement devrait reconsidérer cette décision en février et éventuellement annoncer une mise à jour finale. Il est à noter que Firefox est le seul navigateur populaire à recevoir encore des correctifs de sécurité sous Windows 7. Apparemment, le petit groupe d'utilisateurs de Windows 7 est suffisamment important pour que Mozilla continue de publier des mises à jour de sécurité. Cependant, avec le temps, le nombre d'utilisateurs de ce système continuera de diminuer, ce qui laisse présager une fin de support imminente.
