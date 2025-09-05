Se connecter  
Firefox ne peut pas se séparer de Windows 7. Cela s'appelle du support.
Publié le: 05/09/2025 @ 00:18:51: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxNous approchons rapidement de la fin du support de Windows 10, et Mozilla ne peut toujours pas dire au revoir à Windows 7. Les développeurs ont annoncé une période de mise à jour prolongée de Firefox, qui s'appliquera à Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et aux versions macOS 10.12 à 10.14. La prise en charge de ces systèmes est prévue jusqu'en mars 2026. Cependant, l'équipe de développement devrait reconsidérer cette décision en février et éventuellement annoncer une mise à jour finale. Il est à noter que Firefox est le seul navigateur populaire à recevoir encore des correctifs de sécurité sous Windows 7. Apparemment, le petit groupe d'utilisateurs de Windows 7 est suffisamment important pour que Mozilla continue de publier des mises à jour de sécurité. Cependant, avec le temps, le nombre d'utilisateurs de ce système continuera de diminuer, ce qui laisse présager une fin de support imminente.
