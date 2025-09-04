Se connecter  
Une amende historique pour Google pour 8 ans de suivi illégal
Publié le: 04/09/2025 @ 18:57:23: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitUn tribunal a condamné Google à payer 425 millions de dollars pour atteinte à la vie privée des utilisateurs. L'entreprise a collecté les données de millions de personnes alors même que les fonctionnalités de suivi étaient désactivées sur leurs comptes. Ce verdict fait suite à un procès devant un tribunal fédéral de San Francisco qui a établi que Google avait accédé aux appareils mobiles des utilisateurs et collecté, stocké et utilisé leurs données pendant huit ans, en violation de sa politique relative aux activités sur le Web et les applications. Les parties réclamaient plus de 31 milliards de dollars de dommages et intérêts. Le jury a reconnu Google coupable de deux des trois chefs d'accusation de violation de la vie privée. Il a estimé que l'entreprise n'avait pas agi avec intention malveillante et n'a donc pas imposé de dommages et intérêts punitifs. Google a annoncé son intention de faire appel.

L'entreprise souligne que ses outils de confidentialité permettent aux utilisateurs de contrôler leurs données et de respecter leurs choix lorsqu'ils désactivent la personnalisation. Une action collective à ce sujet a été intentée dès 2020. Des utilisateurs ont affirmé que Google continuait de collecter leurs données via des applications comme Uber, Venmo et Instagram, qui utilisent ses services d'analyse. Google s'est défendu en affirmant que les informations collectées étaient « non personnelles », stockées dans des emplacements sécurisés et chiffrés, et n'étaient pas liées à des utilisateurs individuels. Le procès concerne environ 98 millions d'utilisateurs de Google et 174 millions d'appareils. L'entreprise a également été impliquée dans d'autres affaires de confidentialité, notamment une affaire dans laquelle Google a versé près de 1,4 milliard de dollars pour régler une violation de confidentialité au Texas.
