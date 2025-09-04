L'Inde a fabriqué son premier processeur, d'une fréquence impressionnante de 100 MHz.

Publié le: 04/09/2025 @ 18:55:45: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'Inde a dévoilé son premier microprocesseur conçu et fabriqué localement lors de la conférence Semicon India 2025 à New Delhi. Le lancement s'est déroulé en présence du Premier ministre Narendra Modi et du ministre de l'Information Ashwini Vaishnava. La puce est fabriquée par Semiconductor Lab (SCL), qui travaille en étroite collaboration avec l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Le nouveau processeur, baptisé Vikram 3201, est principalement destiné aux applications spatiales. Le Vikram 3201 est un processeur 32 bits polyvalent cadencé à 100 MHz et prenant en charge les calculs en virgule flottante. Ce système utilise un microprogramme, dispose de 32 registres 32 bits et prend en charge une mémoire pouvant atteindre 4 096 millions de mots machine. Fabriquée en technologie 180 nm, la puce est conçue pour fonctionner dans une plage de températures extrêmes, de -55 à +125 °C. Cependant, comparées aux normes de processeurs modernes, ses spécifications sont très basiques.
À titre de comparaison, le premier processeur Intel Pentium 32 bits produit en série au milieu des années 1990 atteignait 100 MHz et était fabriqué selon la technologie de gravure 800 nm. Les processeurs chinois Loongson, basés sur l'architecture MIPS64 et lancés entre 2000 et 2021, atteignaient des vitesses d'horloge plusieurs fois supérieures et utilisaient des procédés modernes de gravure 14-65 nm. Même les puces chinoises plus anciennes offraient des performances de calcul nettement supérieures et la capacité de fonctionner sur des systèmes modernes. Le nouveau processeur indien est principalement utilisé dans les équipements d'exploration spatiale, mais ses performances dans les applications commerciales sont limitées. Le Vikram 3201 n'attirera probablement pas de clients étrangers et n'aura pas d'impact significatif sur l'indépendance de l'Inde dans la production de semi-conducteurs. Sa valeur réside dans sa résistance aux conditions extrêmes, essentielle pour les missions spatiales. Parallèlement, l'Inde développe également des processeurs RISC-V, tels que le VEGA ET1031, qui ont des applications plus larges dans l'électronique grand public et l'électronique pédagogique.
