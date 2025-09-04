Windows Update bloque l'installation d'un programme. Microsoft confirme un bug grave.

Se connecter  
Publié le: 04/09/2025 @ 16:40:43: Par Nic007 Dans "Windows"
Windows

La mise à jour de sécurité d'août (Patch Tuesday) pour Windows 11, Windows 10 et Windows Server a provoqué des problèmes inattendus d'installation d'applications. Microsoft a officiellement confirmé un bug dans la mise à jour KB5063878 empêchant les utilisateurs standard d'installer certains programmes. Le problème est lié au contrôle de compte d'utilisateur (UAC). Après l'installation du correctif d'août, Windows a cessé d'autoriser les utilisateurs sans privilèges d'administrateur à effectuer certaines opérations, notamment l'installation d'applications dans certains cas. Microsoft cite Office Professionnel Plus 2010 comme exemple : l'installation d'un utilisateur standard échoue avec l'erreur 1730 lors de l'installation. Le problème affecte également les applications Autodesk telles qu'AutoCAD, Civil 3D et Inventor CAM. Ce bug est un effet secondaire d'un correctif de sécurité censé corriger une vulnérabilité de Windows Installer (CVE-2025-50173). Cette mise à jour a renforcé les mécanismes d'authentification MSI, mais a également restreint excessivement les privilèges des utilisateurs standard.

La société a décrit en détail les scénarios dans lesquels le problème se produit, notamment lors de la réparation de MSI, de l'exécution d'applications Autodesk, de l'installation de programmes qui se configurent par utilisateur ou du déploiement de packages via Configuration Manager. La solution de contournement est relativement simple : les applications doivent être exécutées avec des privilèges d'administrateur. Les administrateurs peuvent également configurer une stratégie de groupe spécifique à l'aide du mécanisme de restauration des problèmes connus (KIR), qui permet aux utilisateurs d'annuler les modifications problématiques. Microsoft travaille sur une solution permanente, mais pour l'instant, les utilisateurs doivent se contenter de solutions temporaires.
