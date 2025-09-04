Google a annoncé sa série de fonctionnalités Android de septembre

La nouveauté la plus importante réside dans le développement des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Gboard. Le clavier peut désormais corriger les erreurs grammaticales et typographiques, ainsi que modifier le ton des messages. Les utilisateurs peuvent choisir un texte formel, informel, expressif ou concis. Tout cela fonctionne directement sur l'appareil et ne nécessite pas de quitter la fenêtre de conversation. Google a également mis à jour sa célèbre fonctionnalité « Emoji Kitchen », qui permet de combiner deux emojis en un seul autocollant. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir plus facilement la bibliothèque, ajouter leurs propres designs à leurs favoris et accéder à des suggestions adaptées à leur style de communication.
Une fonctionnalité importante de cette mise à jour est la prise en charge de la technologie LE Audio. Android permet de connecter deux écouteurs à un même téléphone, pour regarder des films ou écouter de la musique ensemble. Cette fonctionnalité est disponible sur certains appareils Pixel, Samsung et Xiaomi, ainsi que sur les modèles POCO. Google a également lancé Auracast, une solution permettant de créer des diffusions audio privées. Elle permet de partager du contenu audio avec un groupe de personnes via un QR code. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre téléphone et vos écouteurs doivent être compatibles avec la technologie LE Audio.
Enfin, la fonctionnalité de partage rapide a également été repensée. La nouvelle interface affiche un indicateur de progression du transfert et permet de passer facilement de l'envoi à la réception de fichiers. Les utilisateurs peuvent prévisualiser les photos partagées et ouvrir le contenu reçu immédiatement après le transfert.
Une fonctionnalité importante de cette mise à jour est la prise en charge de la technologie LE Audio. Android permet de connecter deux écouteurs à un même téléphone, pour regarder des films ou écouter de la musique ensemble. Cette fonctionnalité est disponible sur certains appareils Pixel, Samsung et Xiaomi, ainsi que sur les modèles POCO. Google a également lancé Auracast, une solution permettant de créer des diffusions audio privées. Elle permet de partager du contenu audio avec un groupe de personnes via un QR code. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre téléphone et vos écouteurs doivent être compatibles avec la technologie LE Audio.
Enfin, la fonctionnalité de partage rapide a également été repensée. La nouvelle interface affiche un indicateur de progression du transfert et permet de passer facilement de l'envoi à la réception de fichiers. Les utilisateurs peuvent prévisualiser les photos partagées et ouvrir le contenu reçu immédiatement après le transfert.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité