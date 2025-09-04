Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google a annoncé sa série de fonctionnalités Android de septembre
Publié le: 04/09/2025 @ 15:47:30: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidLa nouveauté la plus importante réside dans le développement des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Gboard. Le clavier peut désormais corriger les erreurs grammaticales et typographiques, ainsi que modifier le ton des messages. Les utilisateurs peuvent choisir un texte formel, informel, expressif ou concis. Tout cela fonctionne directement sur l'appareil et ne nécessite pas de quitter la fenêtre de conversation. Google a également mis à jour sa célèbre fonctionnalité « Emoji Kitchen », qui permet de combiner deux emojis en un seul autocollant. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir plus facilement la bibliothèque, ajouter leurs propres designs à leurs favoris et accéder à des suggestions adaptées à leur style de communication.

Une fonctionnalité importante de cette mise à jour est la prise en charge de la technologie LE Audio. Android permet de connecter deux écouteurs à un même téléphone, pour regarder des films ou écouter de la musique ensemble. Cette fonctionnalité est disponible sur certains appareils Pixel, Samsung et Xiaomi, ainsi que sur les modèles POCO. Google a également lancé Auracast, une solution permettant de créer des diffusions audio privées. Elle permet de partager du contenu audio avec un groupe de personnes via un QR code. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre téléphone et vos écouteurs doivent être compatibles avec la technologie LE Audio.

Enfin, la fonctionnalité de partage rapide a également été repensée. La nouvelle interface affiche un indicateur de progression du transfert et permet de passer facilement de l'envoi à la réception de fichiers. Les utilisateurs peuvent prévisualiser les photos partagées et ouvrir le contenu reçu immédiatement après le transfert.
« Test Mafia: The Old Country (PS5) - Un r...
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-08Android change tout : à partir de 2026, il interdira les APK non vérifiés.
22-08Google introduit le contrôle parental intégré directement dans Android
06-08Android Auto obtient enfin les graphismes 2021 (et c'est bugué aussi)
29-07Une application européenne de vérification de l'âge pourrait tuer l'Android libre
24-07Android disposera également d'une charge « MagSafe » de 25 W
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Google a annoncé sa série de fonctionnalités Android de septembre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Mafia: The Old Country (PS5) - Un retour aux origines de la saga
Social Social
Instagram arrive sur iPad après 15 ans d'attente. Ce n'est pas une blague.
Sécurité Sécurité
Cloudflare a bloqué le plus grand piratage de l'histoire d'Internet. L'opération a duré une demi-minute.
Vidéo Vidéo
Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grâce à des vidéos générées par l'IA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?