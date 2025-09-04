Test Mafia: The Old Country (PS5) - Un retour aux origines de la saga

Publié le: 04/09/2025 @ 15:44:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nous nous retrouvons au cœur d'une Sicile qui porte le poids du passé sur ses épaules, avec Mafia: The Old Country qui nous ramène aux origines de la saga. On retrouve les échos des atmosphères qui nous ont séduits dans les deux premiers chapitres de la série, mais cette fois, on retrouve une intensité ancestrale faite de poussière, de foi, de sang et de silences chargés de sens. Commençons par le bas, littéralement : le jeune Enzo Favara est un carusu dans les mines de soufre, écrasé par un destin amer qui le voit victime d'accidents et d'injustices. La mort de son ami Gaetano déclenche une spirale de vengeance qui l'entraîne loin de la poussière pour affronter le monde criminel de la Sicile du début du XXe siècle . Dans ce contexte, les gars du Hangar 13 nous livrent un récit imprégné d'authenticité historique : San Celeste et les villages miniers évoquent des lieux qui respirent la culture, la souffrance et l'espoir. La rencontre avec Don Bernardo Torrisi marque un tournant : Enzo est sauvé d'une écurie en feu, tombe sous l'aile d'un chef rival et commence à gagner la confiance et l'honneur de la famille Torrisi. Des liens se tissent, des amitiés intenses se développent, comme celle avec Luca, et une histoire d'amour secrète avec Isabella, empreinte de tension et d'un désir d'évasion. Le décor est restitué avec soin et passion : personnages, dialectes siciliens, références culturelles concrètes. Chaque geste, chaque mot agit comme une pierre dans une mosaïque narrative qui creuse l'humain. La famille Torrisi se retrouve impliquée dans une activité criminelle de plus en plus importante, mais quelque chose en elle commence à se fissurer : trahisons, opération déjouée, meurtres orchestrés sans pitié. La confrontation finale avec Spadaro est lourde de tragédies, tandis qu'Etna est témoin de violence et de désespoir. Enzo et Isabella rêvent d'une vie lointaine, mais les serments de sang pèsent trop lourd ; l'issue est amère, désespérée et dramatique. Cette conclusion, face à un paysage naturel hostile, nous pousse à réfléchir à la nature humaine et à la complexité de notre destinée. Avant de passer au gameplay, nous aimerions souligner un point très spécial : vous pouvez jouer à Mafia : The Old Country tout en écoutant un doublage exceptionnel en dialecte sicilien — une opportunité vraiment unique !
Liens
Lire l'article (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité