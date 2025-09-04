Instagram arrive sur iPad après 15 ans d'attente. Ce n'est pas une blague.

Bien que les utilisateurs réclament depuis des années une prise en charge native des tablettes Apple, Instagram a toujours éludé la question, invoquant une demande limitée. Aujourd'hui, l'application est enfin disponible sur des écrans plus grands, sous une forme légèrement différente. La version iPad a été repensée spécifiquement pour les grands écrans. L'application se lance directement dans l'onglet Reels, et les utilisateurs peuvent classer leurs publications et vidéos par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. C'est un retour à la façon dont on parcourait le contenu avant que les algorithmes ne décident de ce que l'on voyait en premier. De plus, les vidéos Reels s'affichent désormais à côté des commentaires, à l'image d'une interface web. Il en va de même pour la section messagerie, où la boîte de réception et le chat sont visibles simultanément, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et exploitant le potentiel d'un écran plus grand.
La décision de créer une version iPad peut surprendre, d'autant plus qu'il y a seulement deux ans, Adam Mosseri, PDG d'Instagram, affirmait ouvertement que le marché de l'iPad n'était pas assez important pour lui donner une priorité. Comme il l'avait écrit à l'époque sur X, l'équipe était trop occupée par d'autres projets pour consacrer du temps à une application pour la tablette d'Apple. Il semble cependant que Meta (le propriétaire d'Instagram) ait changé de stratégie. Cela est probablement dû à la popularité croissante de l'iPad comme appareil de travail et de loisirs.
