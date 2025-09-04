Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Instagram arrive sur iPad après 15 ans d'attente. Ce n'est pas une blague.
Publié le: 04/09/2025 @ 14:43:02: Par Nic007 Dans "Social"
SocialBien que les utilisateurs réclament depuis des années une prise en charge native des tablettes Apple, Instagram a toujours éludé la question, invoquant une demande limitée. Aujourd'hui, l'application est enfin disponible sur des écrans plus grands, sous une forme légèrement différente. La version iPad a été repensée spécifiquement pour les grands écrans. L'application se lance directement dans l'onglet Reels, et les utilisateurs peuvent classer leurs publications et vidéos par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. C'est un retour à la façon dont on parcourait le contenu avant que les algorithmes ne décident de ce que l'on voyait en premier. De plus, les vidéos Reels s'affichent désormais à côté des commentaires, à l'image d'une interface web. Il en va de même pour la section messagerie, où la boîte de réception et le chat sont visibles simultanément, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et exploitant le potentiel d'un écran plus grand.

La décision de créer une version iPad peut surprendre, d'autant plus qu'il y a seulement deux ans, Adam Mosseri, PDG d'Instagram, affirmait ouvertement que le marché de l'iPad n'était pas assez important pour lui donner une priorité. Comme il l'avait écrit à l'époque sur X, l'équipe était trop occupée par d'autres projets pour consacrer du temps à une application pour la tablette d'Apple. Il semble cependant que Meta (le propriétaire d'Instagram) ait changé de stratégie. Cela est probablement dû à la popularité croissante de l'iPad comme appareil de travail et de loisirs.
Test Mafia: The Old Country (PS5) - Un r... »« Cloudflare a bloqué le plus grand pirat...
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-09Vous pourrez désormais voir vos reels Instagram même sur d'autres applications.
01-09TikTok veut s'inspirer de WhatsApp. La plateforme proposera une nouvelle fonctionnalité.
28-08Confidentialité maximale sur WhatsApp : nouvelles options de messages éphémères
27-08TikTok licencie des centaines de modérateurs et les remplace par l'IA
26-08Spotify annonce la fonctionnalité de messagerie directe
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Google a annoncé sa série de fonctionnalités Android de septembre
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Mafia: The Old Country (PS5) - Un retour aux origines de la saga
Social Social
Instagram arrive sur iPad après 15 ans d'attente. Ce n'est pas une blague.
Sécurité Sécurité
Cloudflare a bloqué le plus grand piratage de l'histoire d'Internet. L'opération a duré une demi-minute.
Vidéo Vidéo
Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grâce à des vidéos générées par l'IA
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?