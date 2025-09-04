Cloudflare a bloqué le plus grand piratage de l'histoire d'Internet. L'opération a duré une demi-minute.

Se connecter  
Publié le: 04/09/2025 @ 14:41:47: Par Nic007 Dans "Sécurité"
SécuritéCloudflare a annoncé avoir bloqué la plus grande attaque par déni de service distribué de l'histoire. L'incident était une attaque UDP flood. Celle-ci consistait à envoyer des quantités massives de paquets UDP avec des adresses IP usurpées vers des ports aléatoires du serveur cible. Chaque paquet obligeait le système à vérifier si une application d'écoute était exécutée sur ce port, puis à préparer une réponse. Par conséquent, l'infrastructure de la victime a été contrainte d'effectuer des millions d'opérations inutiles en très peu de temps. Le volume maximal a atteint 11,5 Tbit/s et 5,1 milliards de paquets par seconde. Cloudflare a révélé que le trafic provenait principalement de l'IoT et de l'infrastructure cloud, le rapport initial citant Google Cloud comme l'une des sources. L'entreprise a annoncé que les détails concernant l'origine de l'attaque seront publiés dans un prochain rapport de sécurité. Ce nouvel incident a battu tous les records précédents. En juin, Cloudflare avait signalé une attaque de 7,3 Tbit/s, et en octobre 2024, 3,8 Tbit/s et 2 milliards de paquets par seconde. Il y a trois ans à peine, l'attaque record contre la même entreprise n'atteignait « que » 1,9 Tbit/s. Le niveau de trafic actuel est près de dix fois supérieur. Les experts soulignent que l'efficacité de ces attaques s'accroît avec la généralisation des services cloud et le développement de l'Internet des objets. Le grand nombre d'appareils mal sécurisés connectés au réseau peuvent être exploités par des attaquants.

Les attaques DDoS de cette ampleur peuvent paralyser la plupart des sites web et services en ligne. Les repousser nécessite des systèmes entièrement autonomes, capables de reconnaître et de neutraliser les flux de trafic en quelques secondes. Cloudflare a souligné avoir réussi à stopper des centaines d'attaques hypervolatiles ces dernières semaines, mais leur rythme de croissance démontre que l'équilibre entre attaquants et défenseurs devient de plus en plus difficile à maintenir. Les experts en cybersécurité préviennent que l'avenir pourrait voir apparaître des attaques encore plus puissantes, exploitant des ressources cloud et IoT toujours plus importantes. Si des entreprises comme Cloudflare, Akamai et Google sont actuellement capables de contenir des incidents même record, rien ne garantit que cet avantage défensif perdurera. Chaque nouveau record rappelle la puissance croissante des cybercriminels et la nécessité d'investir dans des mécanismes de défense toujours plus performants.
