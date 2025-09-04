Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grâce à des vidéos générées par l'IA

Se connecter  
Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grâce à ...
Publié le: 04/09/2025 @ 14:40:22: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube est confronté au problème croissant des contenus « story » générés par l'IA, qui attirent des millions de spectateurs en quête de contenu soporifique. Si ces contenus les aident à se détendre, ils propagent également de fausses informations. Le problème est apparu lorsque les utilisateurs ont commencé à remarquer d'étranges erreurs sur des chaînes populaires comme « Sleepless Historian », « Boring History » et « The Snoozetorian ». Une vidéo, vue 2,3 millions de fois, a commencé à émettre un étrange « FEEEEEEEE » au bout d'une heure et 17 minutes, et le narrateur IA est passé des paysans médiévaux à Anne Boleyn, puis aux colonies américaines. Ces vidéos de plusieurs heures sont particulièrement populaires auprès des personnes qui utilisent YouTube comme « bruit blanc » pour s'endormir. L'algorithme de la plateforme recommande volontiers ce type de contenu en raison de sa longueur et de son caractère apparemment éducatif.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m_r61Nxp5PI[/youtube]

Le principal problème est que les vidéos générées par l'IA manquent de vérification des faits fiable. Elles s'appuient sur des informations disponibles en ligne, ce qui conduit à des interprétations simplifiées et souvent erronées de l'histoire. Pire encore, le cerveau devient plus susceptible d'absorber de tels messages lorsque nous nous endormons. Les experts avertissent que la production de masse de tels contenus remplace les véritables historiens et anthropologues qui passent des semaines à faire des recherches, à vérifier les faits et à créer des supports pédagogiques fiables. YouTube a annoncé une répression des contenus « produits en masse », mais l'efficacité de ces mesures reste discutable. La plateforme peine encore à identifier et modérer les contenus générés par l'IA, qui cumulent souvent des millions de vues avant d'être détectés.
