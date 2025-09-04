Se connecter  
Valve obtient les droits de marque pour une éventuelle console « Steam Frame »
Publié le: 04/09/2025 @ 14:33:39: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielValve a déposé deux marques pour le terme « Steam Frame » aux États-Unis, selon Reddit . Ces demandes concernent à la fois du matériel informatique et une console de jeu. Les observateurs du secteur y voient une possible indication du nom d'une nouvelle console, évoquée depuis des mois. Valve n'a pas encore officiellement confirmé l'existence d'un tel appareil. L'entreprise s'était en effet retirée du marché des consoles après l'échec de la Steam Machine. Cependant, avec le succès du Steam Deck portable, la situation a sensiblement changé : la croissance du marché des PC portables et les premiers indices d'une possible technologie RDNA 4 alimentent les attentes selon lesquelles Valve investira à nouveau davantage dans le développement matériel. Reste à savoir si « Steam Frame » désigne réellement la prochaine console de l'entreprise. Ce qui est clair, en revanche, c'est que Valve élargit son champ d'action avec ces demandes de marque.
