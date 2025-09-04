Se connecter  
Vous pourrez désormais voir vos reels Instagram même sur d'autres applications.
Publié le: 04/09/2025 @ 00:26:04
SocialInstagram pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de visualiser simultanément des reels et d'effectuer des actions dans d'autres applications sur leur appareil, grâce à une fonctionnalité Picture-in-Picture actuellement testée. Pour l'instant, la nouvelle fonctionnalité de l'application Instagram est testée auprès d'un petit groupe fermé d'utilisateurs. En pratique, nous pourrons utiliser d'autres applications comme la calculatrice, le navigateur ou les notes tout en continuant à visionner nos reels. Le contenu Instagram sera alors contenu dans une petite fenêtre « flottante ». Cela suggère que les utilisateurs pourront le déplacer librement sur l'écran sans interférer avec les autres applications. Comme le souligne à juste titre TechCrunch, la fonctionnalité « Picture-in-Picture » ​​pourrait contribuer à augmenter l'audience des vidéos plus longues. En effet, les utilisateurs n'auront plus besoin de quitter Instagram pour répondre à un message, ajouter quelque chose à leur calendrier ou prendre une note. On ne sait pas encore quand elle sera déployée à grande échelle.
