Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
007 First Light obtient sa date de sortie dans une longue vidéo de gameplay
Publié le: 04/09/2025 @ 00:15:44: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLors de son State of Play dédié, IO Interactive a enfin dévoilé en détail 007 First Light , révélant également sa date de sortie : le 27 mars 2026. Cette aventure originale raconte les origines de James Bond, un jeune aviateur naval britannique appelé à rejoindre le programme Double-Ore. Après une mission tragique, Bond devra faire équipe avec son mentor réticent, Greenway, pour déjouer un coup d'État orchestré par un ancien agent rebelle, déclenchant ainsi une conspiration mondiale. La vidéo de gameplay complète présentait des scènes spectaculaires dans les montagnes suisses : poursuites en voiture, infiltration d'un hôtel de luxe par des approches créatives (distractions, gadgets, escalade) et moments d'action frénétique, comme des fusillades avec destruction de l'environnement et des combats au corps à corps à bord d'un avion. Les développeurs ont souligné que chaque mission pouvait être abordée de différentes manières : camouflage, écoute clandestine des conversations pour glaner des indices, furtivité ou action directe.

La structure du jeu rappelle l'approche bac à sable de la série Hitman, mais est agrémentée de séquences cinématiques spectaculaires à la manière d'Uncharted. Chaque gadget à la disposition de Bond – des fléchettes anesthésiantes aux engins incendiaires – nécessitera des ressources à récupérer sur le terrain, ce qui encouragera la planification. De plus, il sera possible de rejouer les missions avec des modificateurs supplémentaires, afin d'expérimenter des variantes et de mettre à l'épreuve vos talents d'espion. Avec la prise en charge de toutes les principales plateformes et un lancement proposant du contenu bonus pour ceux qui précommandent, 007 First Light est sur le point d'être l'une des sorties les plus attendues de 2026, combinant l'action alimentée par l'adrénaline avec la furtivité qui a toujours caractérisé la légende de James Bond.

ChatGPT est plus facile à tromper qu'on... »« L'iPad pliable pourrait ne pas sortir av...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-09Test The Nameless City (Nintendo Switch) - Un jeu d'aventure old school inspiré de Lovecraft
02-09Test Shantae Advance: Risky Revolution (PS5) - Un jeu Game Boy Advance ressuscité et complété.
01-09Test Gradius Origins (PS5) - Une collection de shoot'em up mythiques
01-09Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead, annonce un nouveau jeu de tir coopératif
29-08Test Inertial Drift Twilight Rivals Edition (PS5) - Le drift n'est plus ce qu'il était.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Vous pourrez désormais voir vos reels Instagram même sur d'autres applications.
Linux Linux
Ubuntu présente un successeur au légendaire sudo
Programmation Programmation
ChatGPT est plus facile à tromper qu'on ne le pense
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
007 First Light obtient sa date de sortie dans une longue vidéo de gameplay
Apple Apple
L'iPad pliable pourrait ne pas sortir avant 2028
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?