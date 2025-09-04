007 First Light obtient sa date de sortie dans une longue vidéo de gameplay

Publié le: 04/09/2025 @ 00:15:44: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Lors de son State of Play dédié, IO Interactive a enfin dévoilé en détail 007 First Light , révélant également sa date de sortie : le 27 mars 2026. Cette aventure originale raconte les origines de James Bond, un jeune aviateur naval britannique appelé à rejoindre le programme Double-Ore. Après une mission tragique, Bond devra faire équipe avec son mentor réticent, Greenway, pour déjouer un coup d'État orchestré par un ancien agent rebelle, déclenchant ainsi une conspiration mondiale. La vidéo de gameplay complète présentait des scènes spectaculaires dans les montagnes suisses : poursuites en voiture, infiltration d'un hôtel de luxe par des approches créatives (distractions, gadgets, escalade) et moments d'action frénétique, comme des fusillades avec destruction de l'environnement et des combats au corps à corps à bord d'un avion. Les développeurs ont souligné que chaque mission pouvait être abordée de différentes manières : camouflage, écoute clandestine des conversations pour glaner des indices, furtivité ou action directe.
La structure du jeu rappelle l'approche bac à sable de la série Hitman, mais est agrémentée de séquences cinématiques spectaculaires à la manière d'Uncharted. Chaque gadget à la disposition de Bond – des fléchettes anesthésiantes aux engins incendiaires – nécessitera des ressources à récupérer sur le terrain, ce qui encouragera la planification. De plus, il sera possible de rejouer les missions avec des modificateurs supplémentaires, afin d'expérimenter des variantes et de mettre à l'épreuve vos talents d'espion. Avec la prise en charge de toutes les principales plateformes et un lancement proposant du contenu bonus pour ceux qui précommandent, 007 First Light est sur le point d'être l'une des sorties les plus attendues de 2026, combinant l'action alimentée par l'adrénaline avec la furtivité qui a toujours caractérisé la légende de James Bond.
