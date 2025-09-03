Se connecter  
L'iPad pliable pourrait ne pas sortir avant 2028
Publié le: 03/09/2025 @ 19:44:34: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple domine toujours le marché mondial des tablettes, mais ce segment stagne depuis plusieurs années. Les utilisateurs remplacent rarement leurs tablettes aussi souvent que leurs smartphones, préférant les utiliser comme appareils secondaires. Parallèlement, les versions « premium » onéreuses restent difficiles d'accès, notamment entre un iPad et un iPhone. C'est pourquoi les analystes prédisent que le premier iPad pliable ne sortira pas avant 2028, et même à ce moment-là, la demande sera très limitée. Le principal problème réside dans l'utilisation de verre ultra-fin, qui augmente considérablement le prix de revient et contraint l'entreprise à fixer un prix encore plus élevé. Dans ce contexte, le lancement d'un iPhone pliable, capable de générer des ventes bien plus importantes, semble bien plus logique.

Selon des sources internes, les prévisions concernant la fourniture de tablettes pliables sont également modestes : seulement 500 000 appareils en 2028. À titre de comparaison, l'iPhone pliable, qui pourrait être commercialisé l'année prochaine, est estimé à 8 à 10 millions d'unités vendues. L'avantage financier est évident : il est plus rentable pour Apple d'investir dans l'iPhone que de tenter de promouvoir massivement la tablette pliable. Néanmoins, l'entreprise a encore le temps de trouver des moyens de réduire les coûts de production. Si cela n'est pas possible, le lancement de l'iPad pliable en 2028 pourrait bien ne pas avoir lieu. D'autant plus qu'avec l'iPhone pliable, la nécessité d'une tablette disparaîtra pour des raisons tout à fait compréhensibles.
