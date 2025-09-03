Apple prépare un casque VR vraiment abordable

Contrairement aux iPhone, le casque Vision Pro est un appareil de niche dans la gamme Apple, principalement en raison de son prix prohibitif, à partir de 3 499 $. Cependant, un nouveau modèle devrait changer la donne, visant à populariser davantage la technologie de réalité mixte d'Apple. Les lunettes Vision Air, version plus légère et plus abordable des Vision Pro actuellement disponibles, devraient être commercialisées en 2027. Ce nouveau modèle pèserait jusqu'à 40 % de moins que les lunettes actuelles. Il s'agit d'un changement significatif pour les utilisateurs qui passent des heures à utiliser cet équipement. Selon les spéculations actuelles, le Vision Air pourrait coûter jusqu'à la moitié du prix du Vision Pro. Le prix de la version de base des nouvelles lunettes avoisinerait ainsi les 1 750 $. Bien sûr, la baisse de prix devra s'accompagner de quelques réductions de production. Par exemple, le Vision Air sera équipé de plastique plutôt que de verre, et d'un châssis en alliage de magnésium plutôt que de titane. Mais ce n'est pas tout : au lieu des processeurs de la série M utilisés dans les ordinateurs Apple, il utilisera des puces de la série A, qu'Apple utilise dans les iPhones. En fait, passer à un processeur iPhone pourrait s'avérer être la solution idéale. Cela permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique, même si les puces utilisées dans les smartphones Apple restent très performantes. Nous verrons si le prix plus abordable suscitera l’intérêt de davantage de personnes pour les lunettes de réalité mixte d’Apple.
