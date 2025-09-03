Se connecter  
Un programmeur de 35 ans décède dans les bureaux de Microsoft à Mountain View
Publié le: 03/09/2025 @ 18:13:49: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftPratik Pandey, un ingénieur logiciel de Microsoft âgé de 35 ans, a été retrouvé mort sur le campus de l'entreprise à Mountain View, en Californie, dans la nuit du 19 au 20 août 2025. L'homme est entré dans le bureau le soir du 19 août et son corps a été découvert vers 2 heures du matin. La police a écarté toute hypothèse suspecte, mais la cause du décès reste indéterminée. Le médecin légiste du comté de Santa Clara enquête sur l'affaire, et Microsoft mène une enquête interne. La famille du défunt évoque la fatigue comme cause possible de la tragédie. Pandey travaillait souvent tard le soir, et son oncle exhorte les entreprises technologiques à faire preuve de plus de considération envers leurs employés présents au bureau à des heures inhabituelles.

L'ingénieur, aujourd'hui décédé, possédait une vaste expérience dans le secteur des technologies. Après avoir obtenu un diplôme en informatique en Inde, il s'est installé aux États-Unis et a obtenu des masters dans des universités californiennes. Il a travaillé chez Apple (2018), puis chez Walmart Labs (2018-2020), et depuis 2020 chez Microsoft, où il s'est concentré sur la plateforme d'analyse de données Microsoft Fabric. Cette affaire relance le débat sur la culture de travail toxique de la Silicon Valley. Selon un rapport de 2025, 22 % des programmeurs souffrent d'épuisement professionnel critique et 40 % travaillent plus longtemps en raison de licenciements et de réductions d'effectifs. Certaines startups d'IA adoptent le modèle de travail controversé « 996 » (de 9 h à 21 h, six jours par semaine), interdit en Chine en raison des risques d'épuisement professionnel et de décès.
