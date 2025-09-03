Google ne détient pas de monopole illégal , tant sur les navigateurs que sur les systèmes d'exploitation mobiles

Depuis des années, on parle de monopole technologique , notamment à l'encontre de certaines entreprises américaines bien connues, dont Google (mais ce n'est certainement pas la seule). Par exemple, dans une action en justice engagée dès 2020, le ministère américain de la Justice a allégué que Google avait utilisé son pouvoir pour étouffer la concurrence , notamment dans le secteur de la recherche sur le web. Eh bien, après des années de débats, de témoignages et d'analyses, alors qu'il semblait que Chrome était sur le point d'être mis en vente , voici maintenant une décision qui ressemble presque à un non-retour , et qui laisse quelques doutes sur le pouvoir excessif des grandes technologies . Après un long procès, le juge a rendu un verdict qui a blanchi Google de la plupart des accusations de monopole. Le jugement a établi que Google ne détenait pas de monopole illégal , tant sur les navigateurs que sur les systèmes d'exploitation mobiles. Il s’agit d’un point crucial car le gouvernement a soutenu que l’entreprise utilisait sa position dominante pour favoriser ses propres produits, à savoir Chrome et Android , au détriment de ses concurrents. La décision du tribunal a rejeté l'accusation selon laquelle Google aurait forcé les fabricants de smartphones à installer ses applications et services pour utiliser le système d'exploitation Android . Le juge a estimé que le modèle économique de Google, basé sur la préinstallation de ses applications, ne constituait pas une pratique anticoncurrentielle . L'essentiel de l'argumentation juridique porte sur la nature des produits et services de Google. Le juge a précisé qu'une part de marché importante ne constitue pas automatiquement un monopole illégal. Pour être considérée comme telle, une entreprise doit user de son « pouvoir » de manière anticoncurrentielle pour étouffer la concurrence . Dans les affaires Chrome et Android, le juge a estimé que Google n'avait pas dépassé ce seuil. Le tribunal a souligné que les consommateurs et les fabricants d'appareils ont la possibilité d'installer des navigateurs et des applications alternatifs, même si Chrome est préinstallé. De plus, le juge a accepté l'argument de Google selon lequel la préinstallation de ses applications constitue un moyen de financer le développement de produits finalement gratuits pour les utilisateurs . Ce modèle économique, selon le jugement, ne viole pas les lois antitrust.
Malgré les victoires remportées sur Chrome et Android, il y a un point sur lequel le juge n'a pas entièrement donné raison à Google : la recherche en ligne . La décision a établi que Google occupait une position dominante dans ce secteur et, plus important encore, qu'il avait recouru à des accords anticoncurrentiels pour maintenir sa suprématie . Contrairement aux autres chefs d'accusation, le tribunal a donc imposé des solutions concrètes pour remédier à ce monopole. Cette décision interdit à Google de conclure des accords d'exclusivité exigeant des fabricants qu'ils préinstallent ses services. Cela signifie que des entreprises comme Samsung et Apple pourront intégrer plusieurs moteurs de recherche ou assistants vocaux sur leurs appareils, sans que Google puisse les en empêcher. L'objectif est de permettre à ses concurrents d' accéder au marché et de proposer des alternatives, offrant ainsi un plus grand choix aux consommateurs. Quelque chose qui, dans une large mesure, se produit déjà depuis un certain temps en Europe , avec Android qui, lors de la configuration initiale, vous oblige à choisir à la fois le navigateur et le moteur de recherche. Le juge a également ordonné à Google de partager certaines données cruciales avec ses concurrents . L'entreprise devra rendre accessible aux autres moteurs de recherche une partie de son index de recherche, qui constitue la base des résultats de recherche. Les données les plus sensibles et exclusives ne seront pas incluses, mais cette mesure vise à réduire les barrières à l'entrée et à faciliter la concurrence avec Google. Google a toutefois déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision, ce qui signifie en pratique que les restrictions seront très probablement suspendues en attendant la résolution de l'appel. En bref, Google a (pour l'instant) gagné une fois de plus.
