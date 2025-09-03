Se connecter  
Google Gemini prendra le contrôle de nos maisons à partir du 1er octobre
Publié le: 03/09/2025 @ 15:32:28: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleAprès être devenu l'assistant par défaut d'Android et avoir pris le contrôle de nos poignets avec son arrivée sur Wear OS, Google Gemini prépare désormais une nouvelle attaque très importante : sur nos maisons.À partir du 1er octobre 2025 , Gemini arrivera sur les appareils Google Home , les enceintes intelligentes et les écrans intelligents de Google. Qu’il s’agisse des différents Nest Hub , Nest Mini , Nest Audio ou de tout autre appareil capable de « parler » là où se trouvait auparavant Assistant, dans quelques semaines, Gemini prendra le relais. Nous avons déjà évoqué les différences en termes d' automatisation , mais ce qui sera radicalement différent dès le départ, ce sont les capacités conversationnelles . Combien de fois avez-vous demandé quelque chose à l'Assistant sur une enceinte connectée pour finalement entendre une réponse (erronée) lue à voix haute ? Eh bien, avec Gemini, il sera possible d'avoir une vraie conversation, au cours de laquelle l'IA de Google devrait répondre de manière similaire la plupart du temps, sans les « malentendus » ou les « je ne comprends pas » typiques de l' expérience Google Assistant . On ne sait pas encore si la version sera généralisée à partir du 1er octobre ou si elle sera déployée progressivement . On ignore également quelles seront les différences entre les utilisateurs gratuits et les abonnés Gemini en termes de fonctionnalités disponibles, mais nous en saurons plus prochainement.
