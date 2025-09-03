Test The Nameless City (Nintendo Switch) - Un jeu d'aventure old school inspiré de Lovecraft

Se connecter  
Test The Nameless City (Nintendo Switch) - Un jeu d'aventure old school inspiré...
Publié le: 03/09/2025 @ 15:29:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux Vidéos« The Nameless City » a été écrit en janvier 1921 et publié pour la première fois dans le numéro de novembre 1921 de The Wolverine, une revue de presse amateur. « La Cité sans nom » se déroule quelque part dans les déserts du Moyen-Orient. Les passionnés de Lovecraft ont évoqué le Yémen, mais l'ambiance archéologique du récit évoque davantage l'Égypte. Le narrateur anonyme parcourt le désert à la recherche d'un lieu si ancien que son nom est oublié et qu'il n'apparaît même pas dans les mythes. Bien que le jeu soit basé sur la nouvelle de Lovecraft, aucune connaissance préalable du monde n'est requise. Vous incarnez simplement un aventurier anonyme cherchant à localiser une cité oubliée au milieu d'un désert. L'histoire est racontée par la voix du narrateur, qui commente ce qui lui arrive et fait des observations, sans grande surprise. Il s'agit avant tout de présenter une expérience. Le tout est accompagné d'images imitant un style d'il y a quelques générations. L'aspect peut paraître granuleux et complexe, mais il convient parfaitement à l'environnement étrange et étranger que vous explorez. Le jeu est linéaire, vous offrant peu d'options. Outre les mouvements de base, vous pouvez vous accroupir pour ramper dans de petits espaces, interagir avec les objets de l'environnement et allumer votre torche. Pas d'inquiétude : la torche éclairera en permanence, sauf si l'histoire vous la retire. L'interaction avec le monde se limite à l'observation des objets, qui sont signalés par une icône en forme d'œil lorsque vous passez la souris dessus. Certaines images et objets étranges peuvent vous donner des frissons, mais ils ne sont pas mortels en soi. Cela n'exclut pas la possibilité de mourir. Si vous tombez trop souvent dans des trous ou du haut de falaises, vous perdrez toute votre « colonne vertébrale ». Heureusement, de nombreux points de contrôle vous permettent de conserver votre progression. Vous devrez également résoudre quelques énigmes simples. Au cours de votre exploration, vous rencontrerez plusieurs glyphes issus d'une langue ancienne. Ils sont notés dans votre carnet et utilisés pour ériger ou supprimer une barrière. Si la suppression est sans danger, lancer des sorts peut nuire à votre santé. C'est très facile.
