Combien allez-vous payer pour l'iPhone 17 ? Les analystes dévoilent les prix de tous les modèles.

Le lancement officiel de la série iPhone 17 est prévu pour le 9 septembre. Nous avons déjà évoqué cette nouvelle génération à de nombreuses reprises, couvrant tous les aspects, de son apparence aux évolutions du système d'exploitation iOS 26, qui sera lancé simultanément. Les prix prévus pour les quatre modèles sont également disponibles en ligne. Selon 9To5Mac, citant les informations d'un analyste de JPMorgan, l'iPhone 17 le moins cher sera disponible à 799 $., soit le même tarif que l'iPhone 16 de base. Malheureusement, cette hausse de prix ne concerne pas tous les modèles. Ces augmentations pourraient concerner l'iPhone 17 Air (qui remplace l'iPhone 16 Plus) et l'iPhone 17 Pro.
iPhone 16 - prix :
iPhone 16 - 799 $
iPhone 16 Plus - 899 $
iPhone 16 Pro - 999 $
iPhone 16 Pro Max - 1 199 $
iPhone 17 - prix :
iPhone 17 - 799 $
iPhone 17 Air - 899 $ ou 949 $
iPhone 17 Pro - 1 099 $
iPhone 17 Pro Max - 1 199 $
Il convient toutefois de noter que l'iPhone 17 Pro d'entrée de gamme offrira deux fois plus de stockage (256 Go) que son prédécesseur. C'est précisément la raison pour laquelle son prix a changé.
