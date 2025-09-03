Se connecter  
Sony réduit l'espace de stockage de la PS5, plutôt que le prix.
Publié le: 03/09/2025 @ 14:49:33: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony prévoit de présenter la prochaine version de la console PlayStation 5 Édition Numérique plus tard ce mois-ci. Ce nouveau modèle, baptisé CFI-2100, offrira une capacité de disque dur plus réduite (825 Go au lieu de 1 To actuellement), tout en conservant son prix standard de 499 €. Bien que le rapport ne mentionne pas d'autres changements techniques, les révisions de la PlayStation 5 incluent généralement des améliorations mineures en termes de performances et de refroidissement. Sony introduit régulièrement de telles modifications, qui ne sont pas largement annoncées, mais contribuent à réduire les coûts de production.

La PlayStation 5 a subi plusieurs révisions depuis son lancement en 2020. Le changement le plus important a été l'introduction d'un modèle appelé par la communauté « PlayStation 5 Slim » en novembre 2023. La réduction de la capacité de stockage à prix constant pourrait indiquer que Sony prépare une future sortie avec des capacités de stockage plus importantes. Les modèles actuels de 1 To seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks, après quoi une nouvelle version avec des capacités de stockage plus réduites sera lancée. Cette stratégie est typique de Sony, qui optimise régulièrement le processus de production de ses consoles pour réduire les coûts… mais comment imaginer qu'une console sans lecteur de disque n'ait pas besoin de plus de stockage ? On ne le saura jamais.
