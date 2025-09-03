Se connecter  
Publié le: 03/09/2025 @ 14:47:49: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel est le leader des fabricants de semi-conducteurs en termes de dépenses en recherche et développement. En 2024, l'entreprise a investi environ 16,55 milliards de dollars dans le développement de nouvelles technologies, ce qui en fait le plus grand investisseur du secteur. Malgré ces investissements colossaux, le marché n'a pas encore connu de percée significative en matière de performances des puces, capable de rivaliser avec celles de TSMC ou de Samsung. Les données publiées par JoongAngDaily, basées sur les analyses de TechInsights, soulignent qu'Intel est l'un des rares fabricants à développer en parallèle la conception et la production de ses puces, ce qui accroît encore les coûts. L'objectif principal d'Intel reste la production en série du nœud 18A, qui devrait constituer la base de la reconstruction de la position de l'entreprise sur le segment des chipsets avancés. Cependant, les tentatives d'introduction de cette technologie ont été freinées par des indicateurs de performance instables et une capacité de production limitée. Les analystes estiment qu'investir dans le développement de procédés modernes est d'une importance stratégique pour l'industrie américaine des semi-conducteurs, Intel étant considéré comme un élément clé de son plan visant à éliminer sa dépendance aux fournisseurs asiatiques.

Malgré des dépenses financières croissantes, les résultats d'Intel restent inférieurs aux attentes. La division de fabrication de l'entreprise enregistre des pertes d'exploitation depuis plusieurs trimestres, ce qui soulève des questions sur l'efficacité de sa stratégie d'investissement. Les critiques soulignent que sans une production stable utilisant la technologie 18A et les générations de procédés ultérieures, l'entreprise pourrait avoir du mal à maintenir son rythme de développement dans sa course à la domination du marché. Intel n'est pas le seul acteur à augmenter son budget de R&D. Samsung y a consacré environ 9,5 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 71 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse des dépenses en Corée du Sud s'explique par la volonté d'accélérer le développement des puces 2 nm et d'améliorer l'architecture GAA. NVIDIA investit également massivement dans la recherche, avec un budget dépassant les 12,5 milliards de dollars, tandis que TSMC, malgré sa position dominante sur le marché, a maintenu ses dépenses à environ 6,36 milliards de dollars.
