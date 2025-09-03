Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de circuits intégrés au monde, prépare le marché à des augmentations de prix pour ses processus technologiques les plus avancés. La décision de modifier ses tarifs intervient alors que l'entreprise enregistre une part de marché record et une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de TSMC a atteint 30,24 milliards de dollars, soit une hausse de 18,5 % par rapport au trimestre précédent. La part de l'entreprise sur le marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs a atteint 70,2 %, un record historique. Selon un rapport de DigiTimes, les prix des puces gravées en 5 nm, 4 nm, 3 nm et 2 nm augmenteront de 5 à 10 % d'ici 2026. Les hausses de prix les plus faibles sont attendues pour les puces destinées au segment mobile, notamment les smartphones, où les prix augmenteront d'environ 5 %. Une hausse plus marquée se produira dans la catégorie des processeurs, où les prix augmenteront en moyenne de 7 %. Les hausses de prix les plus importantes, pouvant atteindre 10 %, concerneront les fabricants de puces pour ordinateurs hautes performances et les systèmes utilisés dans le développement de l'intelligence artificielle.
Fab 20, l'usine de production ultramoderne de TSMC, deviendra le principal centre de fabrication de puces 2 nm. Les coûts actuels des plaquettes de production avancées sont déjà très élevés. Une plaquette utilisant le procédé N2 coûte environ 30 000 dollars. La production de puces N3 coûte entre 20 000 et 25 000 dollars, et celle des puces 5 nm environ 16 000 dollars. Les analystes prévoient que les générations suivantes de cette technologie, y compris les procédés Angström comme A16, pourraient atteindre des prix allant jusqu'à 45 000 dollars par plaquette. TSMC cite les droits de douane instaurés par l'administration de l'ancien président Donald Trump comme l'un des facteurs ayant motivé sa décision d'augmenter ses prix. En août, l'entreprise a annoncé l'imposition de droits de douane de 100 % sur les semi-conducteurs, exemptant uniquement les entreprises s'engageant à produire des puces aux États-Unis. Le président de TSMC, CC Wei, a souligné en juin que, si ces droits de douane sont imposés directement aux importateurs, leur impact indirect sur la demande et les conditions générales du marché est notable.
