L'AirTag a permis de récupérer une valise volée à l'aéroport de Los Angeles

Daniel Scott, de West Hollywood, revenait de Salt Lake City et attendait ses valises à l'aéroport de Los Angeles. Au bout d'un moment, il a remarqué que l'une d'elles manquait sur le tapis roulant. Il a donc consulté l'application Tracker. Il y avait caché son AirTag, et c'est ce gadget qui lui a permis de déterminer ce qui était arrivé à ses bagages. Sur la carte, il vit la valise se diriger vers la zone de transport en commun. Il décida de la suivre. Le signal de l'AirTag le conduisit jusqu'à un bâtiment abandonné près de l'aéroport. La police fut appelée sur les lieux et trouva des effets personnels éparpillés dans la pièce. De plus, une personne portant les affaires de Scott fut retrouvée sur les lieux.
La police a arrêté le suspect et la plupart des vêtements ont été récupérés. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un vol. Le suspect a ensuite admis, lors d'une interview accordée à NBC Los Angeles, qu'il recommandait l'utilisation des AirTags à tous, car ils procurent un sentiment de sécurité. Il a toutefois souligné que dans une telle situation, il vaut mieux d'abord informer les services compétents plutôt que d'agir seul. Ce n'est pas la première fois que des dispositifs similaires aident à retrouver des objets perdus ou volés dans les aéroports. Par le passé, ils ont permis de récupérer des vêtements d'une valeur de 15 000 dollars.
