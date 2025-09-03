Se connecter  
Un nouveau smartphone Google arrive. Ses spécifications pourraient décevoir.
Publié le: 03/09/2025 @ 00:25:55: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa série Pixel 10 vient d'être lancée, mais Google n'a pas encore donné son accord définitif et prépare le prochain modèle. Il s'agit du Pixel 10a, qui ne sera apparemment pas équipé du processeur Tensor G5, mais d'un SoC plus ancien. Selon des informations diffusées en ligne, le Pixel 10a serait baptisé Stallion par le fabricant et, contrairement aux apparences, ne serait pas équipé de la puce Tensor G5 utilisée par le reste de la série Pixel 10. Son cœur serait le Tensor G4, une puce plus ancienne et moins performante, fabriquée par lithographie 4 nm, et non 3 nm. Il convient de rappeler que les générations précédentes de puces Tensor n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes. Google utilisait notamment la technologie IPoP, moins performante thermiquement que les solutions concurrentes, ce qui entraînait des problèmes de surchauffe des appareils. On ne sait pas encore quel type de refroidissement recevra le Pixel 10a, mais on suppose qu'il n'aura pas de chambre à vapeur, ce qui, combiné au Tensor G4, peut entraîner des problèmes de dissipation thermique et de températures élevées. Les raisons de cette décision sont assez compréhensibles. La fabrication du Tensor G5 par lithographie 3 nm étant plus coûteuse que celle du Tensor G4, Google a peut-être jugé inutile d'utiliser une solution aussi coûteuse pour un produit milieu de gamme. L'appareil sera équipé d'un écran avec une luminosité allant jusqu'à 2000 nits, ce qui sera certainement un avantage, mais la mémoire interne restera dans l'ancienne norme UFS 3.1.
