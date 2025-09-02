Apple exige que ses partenaires remplacent les humains par des robots

L'idée d'introduire l'automatisation dans la chaîne d'approvisionnement permet non seulement d'accélérer les opérations quotidiennes, mais aussi de réduire le nombre de travailleurs, ce qui diminue les coûts de production. Apple encouragerait activement cette tendance et exigerait de ses fournisseurs qu'ils adoptent de nouvelles technologies. Les entreprises qui n'investissent pas dans l'automatisation risquent de perdre de futures commandes, notamment la production d'iPhone. Des sources de DigiTimes affirment qu'Apple indique directement à ses partenaires que pour remporter de nouveaux contrats, ils doivent mettre en place des lignes robotisées. L'automatisation accélérera l'assemblage tout en réduisant le nombre de travailleurs, ce qui permettra à l'entreprise d'économiser des millions de dollars. Auparavant, Apple était disposé à financer de manière indépendante la modernisation de ses fournisseurs, en les aidant à acheter des équipements, mais cette responsabilité incombe désormais uniquement aux fabricants.
De tels changements représentent une menace pour ceux qui ne parviennent pas à financer l'automatisation : leur activité risque de perdre des commandes clés et de se retrouver gravement menacée. Parallèlement, malgré le transfert d'une partie de l'assemblage vers l'Inde et d'autres pays, une part importante des composants de l'entreprise provient toujours de Chine. Apple ne peut abandonner complètement ce pays comme centre d'approvisionnement, et les droits de douane supplémentaires sur chaque appareil importé augmentent donc considérablement les coûts. Dans ce contexte, la transition vers l'automatisation devient l'un des rares moyens pour Apple de réduire ses coûts.
